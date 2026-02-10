Mapfre dona 100.000 euros a los afectados por las inundaciones en andalucía

Graves desperfectos que el temporal ha ocasionado en Andalucía. Imagen de Archivo - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Mapfre ha activado su Fondo de Emergencias con una donación de 100.000 euros para "estar al lado de quienes más lo necesitan en Andalucía y cubrir sus necesidades más urgentes" tras el paso de varias borrascas consecutivas con graves consecuencias.

Según ha detallado Mapfre en una nota, Andalucía ha sido azotada en los últimos días por lluvias torrenciales y fuertes borrascas que han provocado el desalojo de sus hogares de miles de personas y daños significativos en infraestructuras, viviendas y comunicaciones. Ante ello, la ayuda de Mapfre se canalizará a través de las entidades sociales que actualmente operan sobre el terreno para llegar de manera "directa, rápida y efectiva".

En los últimos años, Fundación Mapfre ha activado distintas campañas para ayudar a los afectados en situación de emergencia. Entre ellas, destacan las realizadas recientemente con motivo de las inundaciones de la Dana (en Valencia), los incendios de Chile y las inundaciones de Brasil, así como las ayudas llevadas a cabo en 2023 por el terremoto que asoló partes de Turquía o las destinadas a paliar los efectos del huracán Otis ocurrido en México.

Con anterioridad, otros casos significativos fueron las ayudas movilizadas con motivo de la guerra en Ucrania o las realizadas en 2017 cuando la población de Perú tuvo que hacer frente a las consecuencias del fenómeno El Niño Costero, entre otras.