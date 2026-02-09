Mareas Blancas, sindicatos y partidos políticos presentan en Córdoba el documental 'Salud NO responde'

Responsables de Mareas Blancas, los sindicatos CCOO y UGT, y de los partidos PSOE e IU, en la presentación del documental 'Salud NO responde', que se estrena en Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mareas Blancas, los sindicatos CCOO y UGT, y los partidos PSOE e IU, han presentado este lunes en Córdoba el documental 'Salud NO responde', que han realizado Mareas Blancas de Andalucía y que se estrenará mañana martes, a las 18,00 horas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO), con la presencia de su director, Pablo Coca, y del profesor, escritor y activista Antonio Manuel.

Según han informado Mareas Blancas, CCOO, UGT, PSOE e IU en un comunicado conjunto, el documental ha sido realizado "de forma totalmente independiente gracias a un 'crowdfunding', y no hay ningún sindicato ni partido político detrás", simplemente "muestra la realidad de la sanidad pública andaluza, además, contada por los que están sufriéndola", según ha dicho el portavoz de Mareas Blancas en Córdoba, Antonio Baena, quien ha lamentado que el gobierno del PP en la Diputación de Córdoba "haya denegado el salón de actos de esta institución pública para la presentación del documental".

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha señalado que "los indicadores sanitarios muestran el bloqueo y el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza con el único fin de favorecer a los intereses privados".

La evidencia, según ha afirmado, es que "hay menos profesionales en el SAS, a pesar de que dicen que se han reforzado las plantillas. Las infraestructuras sanitarias públicas están infrautilizadas o cerradas, como es el caso de los hospitales de Palma del Río, Puente Genil, Peñarroya o Montilla, y sufrimos altísimas listas de espera. Solo en nuestra provincia llegamos a las 82.730 personas, con 59.152 a la espera de ser vistas por el médico especialista y 23.578 a la espera de una intervención quirúrgica".

"Pero lo más grave --ha proseguido-- es que en vez de disminuirlas cada seis meses se incrementan (9.538 en los últimos seis meses) y eso a pesar de las derivaciones a la privada, con 716 millones de euros presupuestados en 2025. Otro dato del deterioro de la sanidad son las agresiones, que no son un fenómeno coyuntural sino de un problema estructural que el pasado año sumó 173 agresiones (37 físicas y 136 no físicas) frente a las 162 de 2024, la cifra más alta desde 2007".

Por su lado, la secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha descrito la situación de los hospitales de Puente Gentil y Montilla, pertenecientes al Área Sanitaria Sur de la Provincia, como "crítica", y ha destacado "las largas listas de espera, el cierre de los quirófanos y la falta de profesionales, especialmente de médicos especialistas".

Sobre las intervenciones quirúrgicas ha aludido a la situación de Dermatología en el Hospital de Montilla, "con listas de espera de más de un año". Además, el microscopio, que antes estaba en el Hospital de Puente Genil, "se va a quedar en Cabra, lo que significa que Puente Gentil ve reducir aún más su actividad quirúrgica", y "en el caso de Montilla faltan anestesistas, además de otras especialidades médicas, a pesar de que se mantienen algunas intervenciones, a diferencia de en Puente Gentil, donde prácticamente se ha reducido la actividad a cirugía menor".

La responsable de UGT ha insistido en la necesidad de que se creen dos áreas sanitarias en la zona Sur de Córdoba y ha alertado que, "ante la salida inmediata de los traslados", se pueda producir "una nueva fuga de profesionales, ya que van a salir en el Hospital de Cabra y no garantizará el destino final que se solicite", y ha exigido que las solicitudes se puedan hacer por centros y no por áreas.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, por su parte, ha alabado la unidad de acción de las Mareas Blancas, sindicatos y organizaciones políticas para poner "voz y rostro a lo que está ocurriendo con la sanidad pública en Andalucía con la gestión del Gobierno del PP".

Crespín ha defendido el que, de esta forma, se dé "visibilidad al desmantelamiento del sistema sanitario a través de este documental, que animamos a que sea proyectado en cuantos más sitios mejor, por toda la provincia, porque es el fiel reflejo de los problemas que afrontan cientos y cientos de familias para que sean atendidas cuando alguien está enfermo".

Con todo, Crespín ha aclarado al Gobierno del popular Juanma Moreno que "no puede soplar y sorber al mismo tiempo", porque "cuando la actualidad nos arrastra, como hemos visto con el accidente ferroviario de Adamuz o con las consecuencias del temporal, no se puede poner a presumir de servicios públicos y de sus profesionales quienes llevan ocho años desmantelándolos, recortándoles recursos y privatizándolos, o una cosa o la otra, pero las dos no caben".

Finalmente, el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha agradecido el trabajo y el esfuerzo de las plataformas ciudadanas y de las organizaciones sindicales en la defensa de los profesionales sanitarios, "ante el colapso de la sanidad pública", subrayando que el documental presentado tiene como objetivo "mostrar de forma clara y accesible la realidad que se vive en Andalucía", una situación que es "consecuencia directa de las políticas de un gobierno andaluz que concibe la sanidad pública como un negocio".

Pérez ha enumerado como elementos clave del deterioro del sistema las "transferencias millonarias a la sanidad privada, las listas de espera interminables, el colapso de centros de salud y hospitales, y el maltrato continuado a los profesionales", señalando además decisiones recientes que "agravan la situación en la provincia de Córdoba".

Ese es el caso de "la reorganización de áreas sanitarias que perjudica a hospitales como los de Peñarroya y Pozoblanco", y ha trasladado el apoyo de IU, tanto a las plataformas ciudadanas, como a los profesionales sanitarios, a la vez que ha animado a la ciudadanía "a conocer el documental y a defender un modelo de sanidad pública universal, gratuita y de calidad, frente al proceso de privatización".