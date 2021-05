María Gámez se inclina por Espadas en las primarias del PSOE-A: "Representa el nuevo liderazgo que Andalucía necesita"

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha expresado este martes su apoyo a la candidatura del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en las primarias del PSOE-A para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas por considerar que "sin lugar a dudas representa bien ese nuevo liderazgo que Andalucía necesita".

Gámez, que en etapas anteriores fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, delegada del Gobierno de la Junta en esta provincia y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Radio en la que no ha ocultado que Espadas es su "favorito" en estas primarias que cuentan con otros tres precandidatos: la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz; el exdiputado y profesor universitario Luis Ángel Hierro; y el militante granadino Manuel Pérez García.

"Este partido tiene ya muchísimos años de experiencia en abrir el debate a los militantes y, por lo tanto, a facilitar que sean ellos los que se pronuncien. Yo creo que es buena esa participación de los militantes y desde luego creo que ahora también es un buen momento para prepararnos para un nuevo liderazgo", ha asegurado Gámez, que ha añadido que considera que "sin lugar a dudas Juan Espadas representa bien ese nuevo liderazgo que Andalucía necesita".

"Me une a él una amistad de hace muchos años. He trabajado con él cuando formaba yo parte de la Junta de Andalucía y me parece una persona muy preparada, muy fresca y también muy capaz de integrar, que yo creo que es lo que también es necesario en todos los ámbitos, por supuesto también el PSOE", ha concluido la directora de la Guardia Civil.