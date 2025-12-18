María Jesús Montero confía en que PSOE y Sumar se pondrán este viernes "de acuerdo": "Nuestra relación es muy fluida"

La secretaria general del PSOE-A en rueda de prensa, a 18 de diciembre del 2025. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha defendido este viernes que la relación que mantienen el PSOE y Sumar --socios de coalición de gobierno-- "siempre es muy fluida", y confía en que este viernes se pondrán "de acuerdo" en la reunión que mantendrán representantes de ambas formaciones.

En una atención a medios antes de presidir una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía en la sede del partido en Sevilla, María Jesús Montero se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre la reunión que mantendrán este viernes los dos socios del Ejecutivo para abordar la crisis suscitada en el seno de la coalición al hilo de los supuestos casos de corrupción y acosos que afectan al PSOE, y que fue solicitada por los partidos de Sumar presentes en el Gobierno: Movimiento Sumar, IU, Comunes y Más Madrid.

Después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, reclamase a Pedro Sánchez una remodelación del Ejecutivo, María Jesús Montero ha subrayado que una de las potestades que tiene el presidente "casi en exclusiva" es, además de la convocatoria de elecciones, la "designación" de sus ministros, y el jefe del Ejecutivo ya "ha aclarado que no" prevé "ninguna remodelación del Gobierno, y que lo que va a hacer es sustituir" a la ministra portavoz, Pilar Alegría, que sale del Gobierno para "ser la próxima presidenta de Aragón", que celebrará elecciones autonómicas por anticipado el próximo 8 de febrero, según ha recordado.

La vicepresidenta primera y 'número dos' de la dirección nacional del PSOE ha defendido que la relación de su partido con Sumar "siempre es muy fluida", y que hay "muchas más cosas que compartimos" respecto de las que "discrepamos".

Dicho esto, ha considerado "normal" que, ante "situaciones" como las que recientemente "han afectado" al PSOE, aquellos partidos "que apoyan habitualmente la iniciativa legislativa se preocupen y que trasladen, por supuesto, las exigencias de explicaciones o de que el Gobierno traslade el impulso político que requiere la legislatura".

"En esos términos es en los que hablaremos y compartiremos cuáles son las iniciativas que entendemos que nos pueden dar un impulso político para que los ciudadanos perciban en carne propia el bienestar que aporta el Gobierno, que de eso es de lo que se trata", según ha abundado la vicepresidenta socialista, que en ese punto ha reivindicado iniciativas del Ejecutivo de coalición como las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y de las pensiones.

Ha subrayado que desde el Gobierno quieren que las "cifras económicas tan importantes que tiene España lleguen a la realidad de cada familia en forma de mejores servicios públicos, de unos salarios más elevados" y que, "en definitiva, la gente pueda vivir mejor", tras lo que se ha declarado convencida de que "con Sumar nos pondremos de acuerdo".

DEFIENDE LA "CONTUNDENCIA" DEL PSOE FRENTE A LA CORRUPCIÓN De igual modo, la vicesecretaria socialista ha defendido la "absoluta contundencia" con la que, a su juicio, ha respondido el PSOE ante los casos de presunta corrupción que han afectado, por ejemplo, a quienes fueron secretarios de Organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

"No hay ningún partido político que haya exigido responsabilidades políticas, que haya exigido la entrega de los puestos institucionales o, directamente, haya expulsado del partido como lo ha hecho" el PSOE "sin que ni siquiera la justicia hubiera finalizado sus investigaciones", ha subrayado María Jesús Montero en esa línea para sentenciar que "la contundencia del Partido Socialista está fuera de toda duda".

Así, ha incidido en valorar que cuando el partido tuvo "conocimiento de alguna situación que se alejaba de la legalidad, directamente" pidió responsabilidades a Ábalos o Cerdán, y así es "como se mide la tolerancia que tiene un partido con este tipo de situaciones", ha agregado.

En ese punto, ha llamado la atención acerca de que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, "no dice nada" del caso de supuesta corrupción también que conllevó la detención, entre otros, de quien era presidente de la Diputación provincial y del PP de Almería, Javier Aureliano García, y ha criticado que el dirigente 'popular' "dijo que no le cogían el teléfono" en Almería tras conocerse dicho arresto.

"¿Se imagina que yo dijera que no sé nada de la SEPI --Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-- porque no me cogen el teléfono?", ha preguntado Montero a los periodistas presentes en esta atención a medios, ante quienes han insistido en defender la "contundencia" que los socialistas aplican "desde el minuto uno".

Además, ha prometido que van a "seguir siendo igual de contundentes, a colaborar con la justicia y, por supuesto, ninguna persona que tenga ninguna aproximación a ese tipo de conducta tiene cabida en el Gobierno, ni en el proyecto ni en el Partido Socialista", por lo que "seguiremos actuando con la misma contundencia", ha enfatizado antes de reclamar que "se le exija la misma contundencia" al PP, de forma que quienes "estén en esa situación" en dicho partido, "abandonen" sus cargos.

En ese punto, ha presumido de no tener "ningún cargo público imputado", y ha criticado que Juanma Moreno "sí" lo tiene, como la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, según ha abundado antes de concluir subrayando que "cuando alguien ha sido imputado dentro del organigrama del Gobierno, ha salido directamente" del Ejecutivo.