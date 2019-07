Marín defiende el rechazo de Cs a la investidura de Sánchez y niega "crisis" en el partido

Publicado 29/07/2019 9:56:44 CET

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta y consejero Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido este lunes el voto en contra de Ciudadanos a la investidura de Pedro Sánchez como presidente y ha negado que haya "crisis" en el partido.

En una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Marín, que ha sido preguntado por el editorial que el Financial Times dedica a Ciudadanos pidiéndole que reconsidere su veto a la investidura de Pedro Sánchez como presidente, ha manifestado que la posición de Cs es "muy seria y muy coherente, donde adquirimos el compromiso con los españoles de que no haríamos presidente a Sánchez" y ahora mucho menos con lo que vemos que está sucediendo en Navarra.

Para Marín, las posiciones hay que fijarlas y ser respetuosos con los que dieron su voto a Cs, y "nosotros vamos a mantener esa posición, como no puede ser de otra forma".

Ha señalado que, personalmente, está convencido de que no habrá repetición de elecciones generales y que finalmente habrá nuevo Gobierno en España, después de toda esta "puesta en escena" de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias donde sólo hablan de "sillones" y de quién ocupará una u otra cartera y no de políticas ni de medidas. Se ha mostrado convencido de que finalmente el acuerdo llegará porque a ambos les interesa.

En cuanto a la celebración este lunes del Consejo General de Ciudadanos para abordar cambios estatutarios y la incorporación de nuevos compañeros, ha señalado que es algo normal, sobre todo, cuando una formación política está "en permanente crecimiento" y la pluralidad se tiene que notar en el partido.

Preguntado sobre si hay crisis interna en Cs, ha indicado que "en absoluto", sino que hay un proceso normal de renovación y lo estamos viendo cada día. Ha apuntado que hay compañeros que han hecho un "magnífico trabajo" y ahora se dedican a otras cuestiones en el ámbito personal o de la política. Ha insistido en que es lo normal en cualquier partido, y ha indicado que llega gente nueva con mucho talento y que va a aportar muchísimo.

"Yo estoy en Ciudadanos desde el principio y yo no he cambiado ni Ciudadanos", ha indicado Marín, quien ha apuntado que no comparte la opinión de que el partido haya "cambiado". Ha manifestado que Cs es además un partido que cumple con lo que dice, como que no se va a apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central.