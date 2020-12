Marín: El Gobierno andaluz ha trasladado a Rocío Ruiz que recurrirá a funcionarios cuando amplíe estructuras

Defiende la coalición PP-Cs en la Junta: "El único quebradero de cabeza que tienen Sánchez e Iglesias es Marín y Moreno"

SEVILLA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha explicado que ya se le ha transmitido en el Consejo de Gobierno a la titular de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), la decisión del Ejecutivo de coalición de PP-A y Cs de recurrir a "funcionarios públicos" cuando haya que ampliar las estructuras de determinadas consejerías.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, el también líder de Cs en Andalucía ha explicado este viernes que así se le ha indicado a Rocío Ruiz después de que ella trasladara "la necesidad de su Consejería de poder incorporar a una serie de personas", y tras la polémica suscitada por unas declaraciones de la titular de Igualdad en un encuentro con afiliados de Cs abogando por recurrir a militantes del partido naranja en vez de a funcionarios para ocupar puestos públicos en las delegaciones territoriales de la Junta.

Marín ha indicado que a Ruiz "se le transmitió en el Consejo de Gobierno que hay una decisión" por parte del actual Ejecutivo de Juanma Moreno, adoptada hace casi un año, de que "hubiera una ampliación del decreto de estructura" del Gobierno andaluz, donde "las 16 personas que se pudieran incorporar fueran funcionarios públicos", y eso es "lo que se va a respetar" cuando se acometa esa reestructuración.

El vicepresidente ha argumentado que "hubo una reducción muy importante de estructuras" en la Junta con la llegada de PP-A y Cs al gobierno, pero "la situación del Covid ha provocado, tanto en Educación como en Medio Ambiente, Infraestructuras o en Igualdad", entre otras "muchas áreas, una necesidad" de ampliar las estructuras de esos departamentos.

El vicepresidente ha aclarado que desde la Junta se va a emitir "una instrucción para todas las empresas públicas" para que "la designación de altos cargos, directores, secretarios generales, gerentes, se haga a nivel interno con un procedimiento donde se valore su experiencia, sus méritos para poder acceder a estas responsabilidades, y no que esto se convierta en lo que hasta hace poco fue, donde muchísima gente se incorporaba a estas funciones sin ningún tipo de procedimiento y no dando la oportunidad al resto de trabajadores de esas entidades", según ha comentado.

Marín ha defendido que se apueste por los funcionarios para no convertir "la alta dirección" de la administración pública "en una extensión de los partidos políticos al frente de esa responsabilidad", algo en lo que ni él ni Ciudadanos creen, según ha apuntado.

Al respecto, ha subrayado que todos los consejeros del Gobierno tienen "personal de libre designación, igual que lo tiene un alcalde, un presidente de Diputación o los partidos políticos", personas de "confianza" que nombran los propios responsables, pero "hay muchos cargos" en la administración en los que "entendemos que hay que darle participación a los funcionarios, porque son gente que han trabajado toda su vida, se presentan a unas oposiciones y tienen una experiencia que no podemos olvidar".

"Nosotros siempre hemos abogado por eso", y "no tenemos que ampliar el número de personas de libre designación", según ha incidido el líder andaluz de Cs.

ESTABILIDAD EN ANDALUCÍA

Por otro lado, Marín ha defendido que Andalucía es actualmente una comunidad autónoma "capaz de generar estabilidad y tranquilidad con un Gobierno compactado y con lealtad absoluta" entre las dos fuerzas políticas que lo componen, y pese a que "algunos decían que esto iba a durar seis meses", según ha apostillado.

Frente a eso, ha aseverado que "va a durar toda la legislatura, porque hay estabilidad" para garantizar eso, que "es lo que quieren los andaluces", según ha apuntado Marín, que ha reivindicado que Cs lleva aportando "estabilidad política" a Andalucía desde su llegada al Parlamento en el año 2015, en la anterior legislatura cuando gobernaba el PSOE-A y en ésta formando gobierno de coalición con el PP-A.

Esa estabilidad "significa confianza, no solamente para los ciudadanos, sino para los que quieren invertir en esta tierra", según ha valorado Marín, quien ha apuntado que, si algo se llevará de la política "cuando me tenga que marchar", serán los "ocho años de estabilidad" en Andalucía "gracias a que ha habido un partido político, Ciudadanos, que ha mirado por el interés común".

Ha agregado que lo que le queda ahora al Gobierno andaluz es "terminar esta legislatura en crecimiento económico", y "apostar por la creación de empleo, de riqueza y, por supuesto, por vencer" al coronavirus.

PRIMARIAS EN CS

De igual modo, preguntado sobre la presencia de críticos internos en Cs hacia la dirección que él encabeza, Marín ha señalado que está "acostumbrado a que haya muchísima gente que no piense como yo, igual que yo también puedo no pensar como muchos", pero ha apostillado que "las elecciones en Andalucía no van a ser hasta finales del 2022", y "ahora mismo tenemos que trabajar en recuperar Andalucía, que es lo importante".

"Y en política, como en todo, hay que estar preparado cuando llegue el momento, y si uno decide presentarse nuevamente a las primarias, pues hacerlo, y si no, pues no pasa nada", ha añadido antes de indicar que él "todavía no ha decidido" si presentarse a las primarias de Cs.

Ha aclarado que "ahora mismo solamente" está "en intentar sacar adelante" el 2021, y "a nivel interno nunca me ha preocupado el sillón, ni pienso siquiera en ese momento". "Lo decidiré cuando llegue el caso", ha añadido.

RELACIÓN DE PP Y CS

De igual modo, sobre la posibilidad de que el PP y Cs concurrieran juntos a las próximas elecciones andaluzas, Marín ha indicado que lo que él ha defendido al respecto es que, "en Andalucía, el Gobierno del PP y Cs funciona, hasta el extremo" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, "están imitando el modelo andaluz" de defensa de la "simplificación administrativa y apuesta por la colaboración público privada", que, en cambio, "están demonizando permanentemente el PSOE y Adelante Andalucía", según ha agregado.

"El Gobierno de Juanma Moreno y Juan Marín funciona y funciona bien, y somos un contrapeso al Gobierno de España", de forma que "el único quebradero de cabeza que tienen Sánchez e Iglesias es Marín y Moreno". "No tienen otro en este país", ha sentenciado.

En todo caso, a la pregunta de si cree que PP y Cs podrían presentarse conjuntamente a las elecciones autonómicas ha respondido que "no lo sé, sinceramente". "Pero yo supongo que no", ha apostillado, para añadir que la presidenta nacional de Cs, Inés Arrimadas, ha dejado claro que "esa no es la opción que nosotros hemos barajado, ni yo tampoco".

Marín se ha reafirmado en no descartar "ningún escenario de futuro de aquí a dos años", cuando se prevén las próximas elecciones, pero ha indicado que en "ningún momento" ha dicho que "eso pase por una coalición, una suma electoral como pasó en Navarra" con la fórmula de Navarra Suma.

"Lo que sí es cierto es que hoy más de la mitad de los andaluces creen que esta coalición" de gobierno en la Junta "funciona", y que PP y Cs son "dos partidos diferentes que llegaremos a las elecciones, y no descarto ninguna posibilidad" para entonces.

A la pregunta de si también vería posible una coalición con el PSOE, Marín ha respondido que en Cs "siempre vamos a buscar la coincidencia de proyectos", pero "el problema es que el PSOE va en la dirección contraria, se subió al monte hace mucho tiempo, se puso detrás de las trincheras", y en Andalucía atraviesa "muchos problemas" internos en los que él no se quiere meter "aunque la señora (Susana) Díaz se meta en los míos", ha apostillado.