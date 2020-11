Marín: El Gobierno pasa como "apisonadora por los derechos de los españoles no votantes de ERC, Bildu o PNV"

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha criticado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez "está pasando como una apisonadora por los derechos del resto de los españoles que no somos votantes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), de Bildu, o del PNV".

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla, en un acto con la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca), Marín se ha pronunciado así al hilo de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con fuerzas como las citadas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, y también sobre la propuesta de armonización fiscal planteada en el marco del acuerdo con ERC.

Marín ha insistido en señalar que apoya la idea de la armonización fiscal "si fuera acompañada de una reforma de la financiación autonómica también, porque, si no, lo que está creando es mucha más desigualdad entre las 17 comunidades autónomas de ese país".

"Si al final todos pagamos lo mismo, pero todos no ingresamos lo mismo, en este caso Andalucía se vería seriamente perjudicada", ha argumentado Marín en esa línea antes de insistir en que "no existe una armonización fiscal real si no hay un sistema de financiación que también sea igual para todos los españoles".

Por eso, ha invitado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que "ponga encima de la mesa una reforma" de la ley de financiación autonómica "donde los andaluces recibamos exactamente lo mismo que reciben los demás para cubrir todos nuestros servicios básicos fundamentales", así como, "también, para poder converger en algún momento en materia económica con el resto del país".

"Porque si yo voy a pagar de IVA, o de cualquier otro impuesto, lo mismo que un vasco, y un vasco recibe 2.600 euros, y un andaluz, 1.300, la discriminación va a ser bárbara", según ha expresado el vicepresidente de la Junta, que ha indicado que él está "encantadísimo de que cada español reciba la misma aportación para la educación de sus hijos, para la atención sanitaria, para la dependencia, para las inversiones", pero ha advertido de que, "si no es así, al final lo que se está creando es mucha más desigualdad".

Marín ha criticado además que cree que por parte del Gobierno, en este contexto de armonización fiscal, "se está invadiendo las competencias de las comunidades autónomas", ya que "una parte del IRPF, del IVA y de otros impuestos están cedidos a las comunidades autónomas".

Tras agregar que el Ejecutivo "al menos debería haber hablado" de esto "con los presidente de las comunidades autónomas", Marín ha lamentado que, "una vez más, el Gobierno del señor Sánchez sucumbe al chantaje del señor Rufián" (ERC), y eso lo que "creará serán muchas más desigualdades, y Andalucía saldrá perjudicada", algo que "no vamos a permitir que suceda" desde la Junta, según ha advertido el vicepresidente.

Marín ha aludido también a la distribución de la última parte de los fondos Covid conocida este miércoles, y ha llamado la atención acerca de que "Andalucía va a recibir unos 300 euros aproximadamente por habitante", mientras que "Cataluña, Madrid y otras comunidades van a superar los 600".

"Yo creo que con este ejemplo está más que claro la situación que se está provocando", ha indicado el vicepresidente antes de concluir que "el Gobierno de España está actuando en función del interés de seguir ocupando el sillón de la Moncloa" exclusivamente, "y se acabó", ha zanjado.