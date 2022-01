Marín pide a la oposición "arrimar el hombro" en torno a la sanidad y no utilizarla para "una batalla ideológica"

BRENES (SEVILLA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha realizado este miércoles un llamamiento a los grupos de la oposición --PSOE-A, Unidas Podemos por Andalucía y Vox-- para "arrimar el hombro" en relación a la situación de la sanidad en la comunidad autónoma, y no utilizarla para realizar una "batalla ideológica".

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en Brenes (Sevilla) antes de inaugurar la Unidad de Día para personas con discapacidad 'La Vega' de la Fundación TAS, Marín se ha pronunciado así sobre el Pleno extraordinario sobre sanidad que han pedido los grupos del PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía en el Parlamento autonómico y cuya convocatoria se debate este miércoles en la Diputación Permanente.

El también coordinador autonómico de Cs en Andalucía ha aseverado que, "en 37 años de gobierno del PSOE-A nunca ha habido un Pleno extraordinario y urgente en el mes de enero, nunca lo solicitó" dicho grupo, y el Grupo Socialista "siempre mantuvo el mismo criterio de que, en un mes en el que no hay actividad parlamentaria, no se deberían celebrar plenos extraordinarios", y ha criticado que ahora los socialistas "cambian ese criterio porque ahora quieren coger la bandera de la sanidad pública y utilizar la sanidad pública como una herramienta, una batalla ideológica".

Al respecto, el vicepresidente de la Junta ha defendido que la sanidad no debe entender "de colores políticos ni de eslóganes ni de ideología", y, si la salud "es el bien más preciado que tenemos, que todos queremos poner en valor, que todos necesitamos, lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro y haber aprobado los Presupuestos de 2022" que el Gobierno andaluz de PP-A y Cs remitió al Parlamento, donde se contemplaba "un incremento de 1.200 millones de euros para poder contratar más sanitarios en nuestra comunidad autónoma, y no ahora convocar un Pleno extraordinario en el mes de enero para poner en discusión cómo se está gestionando en este momento la sanidad pública andaluza", según ha argumentado el vicepresidente.

Marín ha añadido que esa es "la manera de arrimar el hombro" que él aplicó "durante tres años desde la oposición" en el Parlamento cuando el PSOE-A gobernaba de la mano de Susana Díaz, y "no me arrepiento absolutamente de nada", porque además cree que "lo que ahora están esperando todos los andaluces" es que los cinco grupos representados en la Cámara "nos alineemos sencillamente en cuidar de la salud de todos los andaluces, y no hagamos de esto una batalla ideológica como están haciendo Unidas Podemos y el PSOE", y "a la que también se ha sumado Vox", según ha apostillado para concluir.

