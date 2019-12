Marín seguirá en primera línea política hasta 2026 y está convencido de que Cs estará en el próximo Gobierno andaluz

Actualizado 22/12/2019 10:40:55 CET

No siente cuestionado su liderazgo en Cs Andalucía, donde no se plantea ninguna remodelación

SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha fechado el fin de su etapa política en primera línea en 2026 y se ha mostrado convencido de que su partido va a estar en el próximo Gobierno andaluz. Marín no siente cuestionado su liderazgo en el partido en Andalucía, donde no contempla "ninguna remodelación".

En una entrevista concedida a Europa Press, Marín ha afirmado que se marca como meta "ocho años de legislatura como máximo". "Creo que si en ocho años no soy capaz de dar lo mejor, difícilmente lo voy a hacer en doce. Creo en la regeneración, en que entre aire fresco y en la renovación para que las praxis sean limpias", ha subrayado. No obstante, no ha cerrado la puerta a poder desarrollar otras labores, pero "no ya con estas responsabilidades".

Marín, que ha dicho "no sentirse cuestionado" en su formación, en la que "no ha planteado ninguna remodelación", ha insistido en que está "a disposición del partido como siempre". "Cada vez que me llaman, acudo; cuando piden mi opinión, la doy. Estoy muy centrado en la gestión" como vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, ha señalado.

Así, ha apuntado que de verse "con fuerzas y respaldo" se presentará a las primarias de su partido en la comunidad en torno a 2023. "Yo ahora mismo me encuentro con fuerza, con ilusión, con ganas y Ciudadanos es más necesario que nunca. Me encuentro con fuerza, pero no sé dentro de tres años", ha señalado.

En cuanto a la situación del partido a nivel nacional, el líder en Andalucía ha considerado "razonable" que tras un "mal resultado electoral" en las últimas elecciones del 10 de noviembre surjan "voces críticas que no estén de acuerdo con decisiones tomadas".

"Sí, puede haber más personas que hoy dicen cosas que antes no decían, nada más. Seguimos con la misma estructura, el mismo partido, haciendo su trabajo para cumplir con esta etapa entre la dimisión de Albert Rivera y la elección del nuevo presidente; esperemos que sea presidenta", en referencia a Inés Arrimadas, a quien ha mostrado su apoyo.

En este sentido, ha señalado que "lo importante" es que estemos "unidos y apoyando al candidato que vuelva a coger las riendas de Ciudadanos", aunque ha reconocido que en estos tres meses de transición se escucharán "muchas opiniones".

En cuanto a su papel en este periodo, Marín ha asegurado que va a colaborar "en lo que pueda". "Inés lo sabe, la gestora lo sabe, me tienen a su disposición, pero el día tiene 24 horas", ha destacado, para señalar que en la nueva Ejecutiva debe estar por indicación de los estatutos del partido. "Independientemente de eso, podré optar a unas responsabilidades o no, en función de me requieran, si lo hacen", ha subrayado.

"COSER Y RECONDUCIR"

El líder de Cs en Andalucía ha señalado que el objetivo de este momento para el partido es "coser" y "reconducir" la formación al espacio de centro ideológico, donde "ser útil a los españoles y que se vea una fuerza con voluntad de entendimiento y diálogo".

"Tenemos que ayudar desde las comunidades e instituciones para reforzar ese papel institucional de Ciudadanos", ha subrayado, toda vez que ha asegurado que Arrimadas es "la persona que puede hacer ese trabajo de unir a todos, capaz de plantarle cara a los independentistas y de liderar con garra y valentía un proyecto que ha salido debilitado de las últimas elecciones", donde, a su juicio, recibieron "un castigo injusto".

