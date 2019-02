Marín señala que la Junta presentará un proyecto de Ley para la RTVA si no hay consenso con PSOE-A, Adelante y Vox

Publicado 23/02/2019 11:16:47 CET

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha afirmado que el Ejecutivo andaluz se planteará presentar un proyecto de ley para la Radio Televisión Andaluza (RTVA) en el caso de que no logren consensuar una postura común para su actualización con los partidos de la oposición, el PSOE-A, Adelante Andalucía y Vox. "Tenemos que ir al diálogo, intentaremos consensuarlo, pero si no es posible, el Gobierno andaluz se planteará hacerlo por un proyecto de ley", ha indicado.

En una entrevista con Europa Press, Marín ha explicado que esta pasada semana mantuvieron conversaciones en ese sentido con las referidas fuerzas parlamentarias, en la que ha sido "una primera toma de contacto" en la que tanto él como el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, por encargo del presidente, Juanma Moreno, les han trasladado que "lo razonable" es reformar este ente, así como el resto de órganos de extracción parlamentaria, "desde el consenso".

"Esto no va de imponer nada a nadie, no vengo a imponer un modelo de televisión sino a consensuar para que sea más eficaz en la gestión y para darle la oportunidad a los profesionales de que hagan bien su trabajo", ha señalado el vicepresidente, que confía en que el resto de fuerzas estén ahí "y no en ver si salen un minuto más o menos" en la cadena autonómica.

Marín, que ha defendido que los miembros del Consejo de Administración de la RTVA y también del Consejo Audiovisual Andaluz (CAA), deben ser profesionales; ha incidido en que los partidos políticos tienen que poner en marcha "órganos que les permitan desempeñar bien su trabajo". "La normalidad debe volver a las instituciones y sacar las zarpas de la política de determinados entes que no tienen que estar politizados", ha apostillado.

De este modo, ha negado que se vaya a crear un ente nuevo para la RTVA, sino que, al estar el gobierno en coalición, las negociaciones para actualizar esta empresa pública se llevan entre dirigentes de ambas formaciones, "igual que en un matrimonio". "Hacemos el trabajo ambos, con los equipos de comunicación y los viceconsejeros para coordinar otros órganos", ha explicado Marín, que ha señalado que se trata de un trabajo "normal, coordinado, planificado y con estrategia".

"Quizás lo habitual era que la presidenta decidiera quién era el director de la RTVA o el Defensor del Pueblo, pero ahora queremos que estos órganos sean consensuados y seamos también capaces de tener una Cámara de Cuentas donde todos los grupos estén representados en función de los resultados electorales", ha abundado Marín, que rechaza "buscar mayorías intentando dejar a uno u otro fuera". "Ese no es nuestro juego", ha remachado.

Espera, de este modo, que tanto para la RTVA como para el CAA puedan "en un tiempo relativamente corto" llegar un acuerdo para su actualización, cuando ha insistido en que el Gobierno del PP-A y Cs "tiene vocación y voluntad política para que vuelva la normalidad a estos órganos, además de a la Cámara de Cuentas y al Defensor".

Y es que, como ha señalado Marín, "las cinco fuerzas tenemos el derecho legítimo de estar en los órganos de control de los entes de extracción parlamentaria, algo que no se produce porque el PSOE-A no quiso hacerlo en la anterior legislatura". "Si hoy sumáramos PP-A y Cs probablemente se hubiera incluido en el acuerdo de gobierno, pero somos conscientes de que hay respetar los reglamentos y las instituciones", ha proseguido antes de censurar que, en cambio, "algunos llegan y quieren desmontarlo todo cuando hay entes que son incluso estatutarios como la RTVA".

Preguntado por si defenderán que se mantenga que para la actualización de la RTVA sea necesario cosechar una mayoría de tres quintos en la Cámara, el vicepresidente ha dicho que eso dependerá de la posición que mantengan el resto de grupos pero que lo que no se puede hacer "es bloquear las instituciones como se ha hecho hasta ahora".