Más de 12.000 firmas recogidas en menos de 24 horas por Sumar Andalucía solicitando la dimisión de la consejera de Salud

La consejera de Salud, Rocío Hernández, en el pleno del 25 de septiembre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Andalucía ha lanzado una campaña de recogida de firmas pidiendo la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, con el fin de "canalizar la indignación y desesperación de la sociedad andaluza" ante los sucesos ocurridos con el cribado de cáncer de mama.

Según ha informado Movimiento Sumar Andalucía en un nota, las informaciones que han ido apareciendo sobre el cribado en el cáncer de mama en Andalucía han sido la razón por la que la formación lanzara esta solicitud de dimisión de la titular de Salud en Andalucía.

Asimismo, ha detallado que la Junta de Andalucía ha reconocido que la cifra de mujeres que no recibieron ninguna información posterior ni citas médicas para descartar o confirmar sospechas ha superado los 2.000 casos.

"Las políticas de recortes que Juanma Moreno ha practicado en Andalucía desde sus inicios tienen ya frutos palpables y terribles", ha declarado la diputada andaluza y coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez.

La formación ha achacado a la Junta "la privatización del servicio, la falta de personal, las largas listas de espera y la pésima gestión que se está haciendo", y han destacado que "se desconoce el verdadero alcance de la situación".

Por último, la coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía ha señalado que las andaluzas afectadas tendrán que "alargar la agonía a la que el presidente de la Junta decía que no quería contribuir" y ha solicitado la dimisión de la Consejera de Salud.