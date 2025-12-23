Más de 13.300 agentes de Cuerpos de Seguridad refuerzan en Navidad la seguridad en zonas comerciales de Andalucía

Presentación del Plan Comercio Seguro de Navidad 2025-2026. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presentado este viernes en Jaén el Plan Comercio Seguro de Navidad 2025-2026. Un dispositivo en el que participan 13.302 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --9.446 guardias civiles y 3.856 policías nacionales-- "desplegados en los entornos de los cerca de 200.000 establecimientos comerciales andaluces" para "favorecer el normal desarrollo de las compras navideñas y reforzar la seguridad ciudadana".

Acompañado del subdelegado en la provincia, Manuel Fernández, el alcalde de la ciudad, Julio Millán y de la comisaria jefa provincial de la Policía Nacional, Layla Dris, ha explicado que, "durante el periodo navideño se intensifica notablemente la actividad comercial y se incrementa la afluencia de personas en los espacios públicos".

"Una circunstancia que exige la puesta en marcha de un dispositivo específico orientado a garantizar la seguridad de los establecimientos y de la ciudadanía, así como a reforzar la coordinación con el conjunto de instituciones públicas y privadas implicadas en la actividad comercial", ha señalado Fernández.

El dispositivo contempla incrementar los servicios de los efectivos de la Policía Nacional, tanto uniformados como de paisano, en las franjas horarias de mayor actividad comercial y afluencia de público; así como servicios específicos de los agentes de la DGT para regular la circulación, vigilar y velar por la seguridad vial en las distintas vías interurbanas y en los accesos de los municipios debido al incremento de los desplazamientos.

También incluye contactos con asociaciones empresariales y comerciales, asociaciones de consumidores, policía local y empresas de seguridad privada para difundir y dar a conocer los principales consejos preventivos de seguridad.

"Con la colaboración de todas estas entidades, se actúa de forma coordinada para reforzar la seguridad en los espacios públicos, preservar la convivencia ciudadana y reducir el riesgo de incidentes y hechos delictivos", ha destacado Fernández.

Este dispositivo cuenta con dos fases, una inicial que ya se desarrolló desde el 21 de noviembre al 30 de noviembre de 2025 en la que se establecieron contactos con el sector del comercio y con colectivos ciudadanos, y una segunda fase operativa, "que se encuentra actualmente en desarrollo y cuya vigencia se extenderá hasta el próximo 11 de enero de 2026".

Además, se prestará especial atención a los entornos en zonas logística y polígonos industriales para controlar la seguridad de las empresas debido a su mayor almacenaje.

OTROS PLANES

Junto a este dispositivo conviven otros planes de seguridad que se mantendrán también activos o reforzados en estas fechas, como las medidas previstas en el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista para el vigente Nivel 4 de activación y campañas especiales de tráfico para prevenir y evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

Igualmente, ha aludido a la respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas, lugares y locales de ocio; los delitos contra el Patrimonio; servicios ante robos de productos alimenticios y contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, así como las operaciones para garantizar la seguridad en operaciones comerciales por internet y el aumento de la vigilancia e inspección a instalaciones de venta y fabricación de productos pirotécnicos.

En el caso de la Guardia Civil, se refuerza la Operación Ludus V, proyecto puesto en marcha en 2020 por la Coalición Coordinada de Delitos Contra la Propiedad Industrial e Intelectual (IPC3) de Europol para combatir la fabricación y distribución de juguetes y juegos falsificados, bien vulnerando los derechos de propiedad industrial o infringiendo la normativa de seguridad para los juguetes.

CONSEJOS

El delegado del Gobierno ha ofrecido una serie de recomendaciones para disfrutar con seguridad de las zonas comerciales y de ocio, entre ellas priorizar el uso de medios de pago electrónicos; evitar la acumulación de dinero en la caja registradora y realizar retiradas con frecuencia; disponer de detectores de billetes falsos; mantener actualizados tanto la página web como el servidor.

Otras recomendaciones son controlar los efectos de mayor valor; desconfiar de ofertas de negocio fácil; extremar la precaución al facilitar datos personales o bancarios; y no dejar objetos personales, como bolsos o teléfonos móviles, al alcance de terceros.

"Andalucía es una comunidad segura gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, integradas en la actualidad por más de 30.600 profesionales, 3.777 más que en diciembre de 2018, lo que permite continuar manteniendo la tasa de criminalidad por debajo de la media nacional, según los datos del último informe del Ministerio del Interior", ha concluido.