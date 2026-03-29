Más de 150 actores pondrán en escena una nueva edición de 'La Duquesa de Benamejí' el 7 y el 8 de agosto

Cartel de 'La Duquesa de Benamejí'. - AYUNTAMIENTO DE BENAMEJÍ

BENAMEJÍ (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Benamejí acogerá los próximos días 7 y 8 de agosto, a partir de las 21,45 horas en su plaza de toros, la puesta en escena de la 'La Duquesa de Benamejí', una de las grandes citas culturales y turísticas de la Subbética cordobesa y que, basada en la célebre obra de los hermanos Antonio y Manuel Machado, cuenta con la participación de más de 150 artistas del tejido cultural local.

Según la información remitida por el Ayuntamiento benamejicense a Europa Press, el cartel de esta edición, obra de '82 Consejos', evoca el estilo de los antiguos carteles cinematográficos de época, con "un claro guiño a la adaptación cinematográfica de la obra realizada en 1949 por Luis Lucia, protagonizada por Amparo Rivelles y Jorge Mistral".

La composición sitúa en primer plano a los protagonistas de esta historia de amor entre nobleza y bandolerismo, mientras que en el fondo aparecen escenas de tensión entre bandoleros y fuerzas del orden que remiten al conflicto dramático de la obra. El paisaje de Benamejí completa la escena como telón de fondo, integrando el relato literario con el territorio que inspira este gran espectáculo cultural.

Cabe recordar que 'La Duquesa de Benamejí' celebró en 2025 su 25º aniversario y fue reconocida en 2024 como Mejor Producto Turístico de la provincia de Córdoba en los premios al Mérito Turístico concedidos por la Diputación de Córdoba, un reconocimiento que destaca su capacidad para transformar el patrimonio histórico y cultural en una experiencia escénica de gran impacto.

En este contexto, la alcaldesa de la localidad, Carmen Lara, ha detallado que 'La Duquesa de Benamejí' "es mucho más que una representación teatral", pues es "un proyecto colectivo que refleja la identidad cultural" del pueblo y que ha sabido convertir su "historia en una experiencia cultural única",

Por su parte, el director de la obra, José Luna, ha remarcado que la representación "busca mantener viva la fuerza del texto machadiano y trasladar al público esa España romántica de nobles y bandoleros que tanto inspiró a los autores". "'La Duquesa' es teatro, pero también patrimonio inmaterial, música, tradición y danza; un proyecto de memoria colectiva: una historia que el pueblo de Benamejí revive cada año con pasión y mucho talento", ha agregado.

Las entradas, con un precio general de 12 euros, ya se encuentran a la venta en el Centro 'La Duquesa de Benamejí' y a través de la plataforma 'donticket.es'. Además, hasta el 14 de abril se aplicará un precio especial de lanzamiento de ocho euros.

Igualmente, cabe destacar que la función del 8 de agosto contará con intérpretes de lengua de signos, habilitándose una zona específica para facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad auditiva. Con cada edición, 'La duquesa de Benamejí' reafirma su papel como símbolo cultural del municipio y como uno de los grandes ejemplos de cómo "el patrimonio, la historia y la participación ciudadana pueden transformarse en un espectáculo que proyecta al mundo la esencia más auténtica de Benamejí".