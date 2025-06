Más de 150.000 contribuyentes granadinos reciben su devolución de la Renta por casi 87,4 millones de euros

GRANADA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 150.816 contribuyentes granadinos han recibido ya la devolución de la Renta correspondiente a la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2024 (IRPF 2024). En total, la Agencia Tributaria ha devuelto 87,39 millones de euros en la provincia, lo que representa el 70,24% de las solicitudes de devolución realizadas y el 56,44% de los importes a devolver que se han solicitado.

A pesar de que se han tramitado un 5,3% menos de declaraciones con devolución respecto al mismo periodo del año anterior, el importe total abonado ha crecido un 5%, pasando de 83,2 a 87,3 millones de euros, según ha informado el Gobierno central en una nota.

En los dos primeros meses de campaña se han presentado en la provincia un total de 305.919 declaraciones, lo que supone un incremento del 2,09% respecto a 2023. De ellas, el 70,18%, (214.713) corresponden a declaraciones con derecho a devolución.

Asimismo, el Ejecutivo ha apuntado que la Agencia Tributaria ha iniciado ya el servicio de atención presencial en oficinas para ayudar a los contribuyentes en la confección y presentación de su declaración. Este servicio, junto al plan telefónico 'Le Llamamos', incorpora este año mejoras en la solicitud de cita previa a través de la Sede Electrónica y de la app oficial, "con un formato más visual, intuitivo y cómodo para el usuario", ha señalado.

Una de las novedades de esta campaña es la ampliación de los límites económicos para recibir asistencia personalizada. A partir de ahora, podrán acceder a este servicio quienes tengan hasta 80.000 euros brutos en rendimientos del trabajo y hasta 20.000 euros en capital mobiliario, tanto por vía telefónica como presencial.

De este modo, la asistencia en las oficinas se ofrece con un esquema de apertura progresiva adaptado a la capacidad de absorción de los distintos centros de atención. Por tanto, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significa que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en fechas siguientes.

En todo caso, la Agencia ha recomendado no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el 'Le Llamamos', que seguirá contando con capacidad suficiente de absorción de la demanda. Además, la solicitud de cita permite filtrar por código postal y consultar la primera fecha disponible.

Según ha explicado el Gobierno central, la apertura de agendas se realiza de forma progresiva, por lo que, si no hay citas visibles en un momento dado, se recomienda esperar o utilizar el servicio telefónico 'Le Llamamos', que mantiene una alta capacidad de atención.

RECOMENDACIONES PARA AGILIZAR EL SERVICIO

Asimismo, la Agencia ha recordado a los contribuyentes que, en caso de no poder acudir a su cita, deben anularla con antelación para facilitar la atención a otros usuarios. En campañas anteriores, el 25% de las citas concertadas con más de una semana de antelación no se utilizaban finalmente.

Para una atención eficaz, se recomienda tener preparada toda la documentación necesaria en el momento de la cita. La Sede Electrónica incluye guías específicas con la información que debe aportarse. Como complemento a la atención personalizada, se han mejorado también los canales digitales.

El asistente virtual, que responde preguntas en lenguaje natural, ofrece ahora información guiada sobre deducciones autonómicas y acceso directo desde los datos fiscales a los contenidos más consultados. Los contribuyentes pueden seguir utilizando sus credenciales habituales (número de referencia, sistema Cl@ve, certificado o DNI electrónico) para acceder a Renta Web y consultar su expediente.