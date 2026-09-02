Miles de andaluces se movilizan por Ceuta y reivindican la unidad de España con un apoyo "firme y sin fisuras"

Imágenes de la concentración en Málaga en apoyo al pueblo de Ceuta.- Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de andaluces se han concentrado este miércoles a las puertas de los ayuntamientos de las ocho provincias andaluzas para expresar su apoyo a Ceuta, coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma, reivindicar que "Ceuta es España" y mostrar un apoyo "firme y sin fisuras a todos los ceutíes".

Así, la Policía Nacional ha estimado que más de 160.000 personas se han movilizado, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que han trasladado este dato a Europa Press. La concentración, que ha comenzado a las 20,00 horas, ha sido promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha llamado a concentrarse a las puertas de los ayuntamientos de todo el país. La convocatoria cuenta con el respaldo del PP y Vox, frente a las críticas del PSOE, Adelante Andalucía, Izquierda Unida (IU), Sumar y Podemos, que no han participado.

En Cádiz capital se han concentrado alrededor de 8.000 personas, en un acto al que ha asistido el alcalde, Bruno García. Asimismo, en Jerez de la Frontera, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, ha agradecido la movilización en todo el país y ha confiado en que el Gobierno de España "tome nota", porque "los españoles no somos tibios y no nos ponemos de canto; cuando se nos ataca, devolvemos el ataque".

En este sentido, ha defendido que se trata de concentraciones "pacíficas, democráticas, pero con un mensaje muy claro: estamos con Ceuta y defendemos la unidad de España por encima de cualquier cosa. Y Ceuta es España". En esta línea, García-Pelayo ha señalado que "a cualquier español le toca la fibra sensible cuando se le quita o se pretende quitar un pedacito de su tierra" y ha reclamado al Gobierno que "se espabile de una vez", que Ceuta "recupere la normalidad" y que posteriormente "cuente la verdad".

En otros municipios de la provincia también se han registrado concentraciones multitudinarias, como en Algeciras, donde la movilización, celebrada en la Plaza Alta, ha contado con la presencia del alcalde, José Ignacio Landaluce, quien ha destacado que "una convocatoria que no ha ido contra nadie, ni contra nada. Solo hemos querido trasladar al pueblo ceutí nuestro apoyo y solidaridad en unos momentos tan terribles como son estos que están viviendo".

Por otro lado, en Almería, más de 10.000 ciudadanos se han concentrado en la Plaza de la Constitución, donde la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, han leído desde el balcón de las Casas Consistoriales el Manifiesto de la FEMP con motivo del Día de Ceuta.

El texto expresa el "apoyo firme y sin fisuras a todos los ceutís" ante una situación que, según señala, "pone a prueba sus recursos, sus servicios públicos y la capacidad su capacidad para mantener la normalidad", así como "nuestra capacidad para proteger las fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad territorial". Además, el manifiesto destaca la "serenidad, responsabilidad y solidaridad" demostradas por Ceuta y reconoce la labor de los profesionales y servidores públicos. "Proteger Ceuta es proteger España. Ceuta somos todos", concluye.

Asimismo, en Córdoba se han concentrado alrededor de 23.000 ciudadanos, entre ellos la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha leído el manifiesto de la FEMP y ha reivindicado: "Mi corazón está profundamente orgulloso de poder lanzar este mensaje y transmitir este inmenso abrazo de solidaridad, unión y cariño desde la ciudad que me adoptó a la ciudad que me vio nacer".

En Granada, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asistido a la concentración en la capital, a la que ha acudido unas 14.000 personas, mientras que el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha participado en la de Alhendín, desde donde ha señalado que "el sentir general de un pueblo hermano como el granadino" se ha movilizado para "pedir justicia, reclamar recursos al Gobierno de España y que Ceuta recupere la normalidad lo antes posible". Además, en Motril se estima que han sido 2.000 personas las concentradas.

En paralelo, en Huelva se han concentrado unas 6.500 personas frente al Ayuntamiento. A la movilización han acudido la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quienes han defendido que "Ceuta somos todos" y que "la integridad territorial de este país ni se cuestiona ni se negocia". También ha participado el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, quien ha afirmado: "La caridad cristiana no exige renunciar a la justicia. El respeto a la dignidad de toda persona no puede significar el olvido de la dignidad, la seguridad y los derechos de nuestros compatriotas ceutíes".

De igual forma, en Jaén se han concentrado 10.000 personas. De todos los alcaldes de las capitales andaluzas, solo el de Jaén, Julio Millán (PSOE), se ha desmarcado de la convocatoria por "no contar con el consenso de las fuerzas políticas". A la concentración se ha sumado Jaén Merece Más, que ha reivindicado que "Ceuta no está sola y los ceutíes no están solos" y ha trasladado "todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad desde Jaén".

Además, el presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, desde Guarromán, ha señalado que "los jiennenses hemos dado una respuesta ejemplar y demostrado que somos una tierra solidaria, que no mira hacia otro lado cuando nuestros compatriotas atraviesan una situación tan grave". Por su parte, la secretaria general del PP de Jaén, Elena González, desde la plaza de Santa María de la capital, ha destacado el carácter "pacífico y sin siglas" de la movilización y ha insistido en que "Ceuta sigue viviendo una situación de abandono".

En Sevilla, el alcalde de la ciudad ha participado en la concentración, donde han participado en torno a 40.000 personas, y ha asegurado que "Sevilla está contigo, Ceuta". También ha asistido el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha afirmado que "Andalucía no ha fallado a Ceuta" frente al "error mayúsculo" del PSOE. Por su parte, el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha señalado a Marruecos como "culpable" de la crisis migratoria que sufren los ceutíes, que ha calificado de "invasión". Asimismo, han asistido el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, y la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo.

Por último, en Málaga capital se han concentrado alrededor de 50.000 personas, en una movilización a la que han acudido la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; y el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet. España ha señalado que el Gobierno "no ha estado a la altura" con Ceuta y ha asegurado: "No la vamos a dejar sola".