Carolina España asegura que el Gobierno "no ha estado a la altura" con Ceuta: "No la vamos a dejar sola"

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, en una antención a los medios antes de participar en una concentración en apoyo a Ceuta. - ALEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha participado en Málaga en la concentración impulsada este miércoles por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de apoyo a Ceuta, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma.

"Hemos querido trasladarle nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestra solidaridad al pueblo de Ceuta, que se ha sentido abandonado. El gobierno de España no ha estado a la altura", ha afirmado en una atención a los medios.

En esta línea, ha pedido al Gobierno central que "ponga encima de la mesa todas las medidas necesarias para que vuelva la normalidad". Asimismo, ha aseverado que "los migrantes que han entrado de forma irregular en Ceuta tienen que salir de Ceuta".

En contraposición, España ha destacado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llevado al Comité Europeo de las Regiones la situación en la ciudad autónoma.

"Ceuta es frontera sur de España, es frontera sur de Europa y por lo tanto también es importante que desde Europa se conozca y cuanto antes apoyen esa petición de Frontex que ha llegado tarde, una vez más, por parte del gobierno de España", ha subrayado.

Carolina España ha asistido a la concentración junto a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet