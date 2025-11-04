Más de 220 detenidos y 30,5 toneladas de droga interceptadas en octubre en el litoral andaluz y el Guadalquivir

Operación contra el narcotráfico de la Guardia Civil en el litoral andaluz con el despliegue de dos de sus patrulleras. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 229 personas y ha interceptado casi 30,5 toneladas de droga en una veintena de operaciones desplegadas este pasado mes de octubre en el litoral andaluz y el río Guadalquivir; ello de forma coordinada con los servicios ordinarios que diariamente se realizan.

Los diferentes dispositivos (23) han estado encaminados a actuar contra el narcotráfico y "contra todo el entramado logístico que les da apoyo tanto en el mar como en tierra", tal como se destaca en un comunicado.

En el transcurso de esas operaciones se han interceptado 1.550 kilos de cocaína, 24.700 kilos de hachís y 532 kilos de marihuana, así como 49.315 litros de gasolina para abastecer las embarcaciones semirrígidas relacionadas con actividades ilícitas.

Además, han sido intervenidas 22 embarcaciones relacionadas con el tráfico de drogas --entre ellas cinco de alta velocidad--, cinco armas cortas y ocho armas largas, de las que cinco eran de guerra.

Dentro de las diferentes actuaciones, la Guardia Civil remarca dos operaciones efectuadas los días 17 y 24 de octubre, en las que a través del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) "se consiguió frustrar dos alijos de hachís" en la Costa de Chipiona y se interceptaron las embarcaciones de alta velocidad "tras maniobras combinadas por mar y por aire", que se saldaron con la incautación de 2.700 kilos de hachís y la detención de nueve personas.

Dicho operativo ha sido coordinado por la Jefatura de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y ha contado con la participación de diferentes Unidades marítimas, terrestres y aéreas, pertenecientes a los Servicios Marítimos Provinciales de las Comandancias de Cádiz y Huelva, al Servicio Aéreo, al Grupo de Acción Rápida y diferentes unidades de Seguridad Ciudadana de las Comandancias de Huelva, Sevilla y Cádiz.