Dos detenidos por menudeo de droga en Carmona (Sevilla), uno de ellos con seis requisitorias judiciales

Material intervenido por los agentes en el registro domiciliario de Carmona. - GUARDIA CIVIL

Los agentes hallaron sustancias estupefacientes, material para la preparación de dosis, dinero en efectivo y dos armas cortas simuladas

CARMONA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la localidad sevillana de Carmona como supuestos autores de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, tras tener conocimiento de un aumento de venta de sustancias ilícitas a través del denominado método del menudeo. Sobre uno de los detenidos pesaban seis requisitorias judiciales, tres de ellas de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

En el marco de la operación 'Atarip' se estableció un dispositivo de vigilancia discreta sobre una vivienda que estaría siendo usada como centro de almacenamiento y distribución de las sustancias estupefacientes, informa en un comunicado.

Los investigadores comprobaron el elevado tránsito de personas que accedían a dicha vivienda, así como las fuertes medidas de vigilancia y de seguridad establecidas contando con un sofisticado sistema de videovigilancia que permitía controlar la presencia policial en la zona.

Los agentes constataron que los sospechosos ejercían, mediante amenazas al resto de vecinos, el control de las entradas y salidas del edificio donde se encontraba el punto de distribución, "contando con la colaboración de los propios compradores para blindar protección a la vivienda durante las transacciones ilícitas".

En el registro domiciliario, los agentes hallaron en su interior diversas sustancias estupefacientes, material para elaboración, preparación y pesado de las dosis dispuestas para su venta, dinero fraccionado en efectivo, además de dos armas cortas simuladas.