Más de 2.600 personas se concentran en siete provincias andaluzas en rechazo al acuerdo UE-Mercosur

Agricultores durante la concentración 'No a Mercosur. En Defensa de la Soberanía Alimentaria. Por una PAC más fuerte' en Córdoba. - Madero Cubero - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.600 personas se han manifestado en siete provincias andaluzas --exceptuando Sevilla, que canceló su convocatoria a causa de los avisos metereológicos previstos para este jueves-- en rechazo al acuerdo UE-Mercosur.

Según ha informado a Europa Press Subdelegaciones del Gobierno y las organizaciones convocantes, las manifestaciones se han producido sin incidentes en las siete provincias convocadas.

Los motivos de esta movilización son el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, la oposición a un nuevo acuerdo UE-Marruecos que "concede ventajas arancelarias a productos procedentes del Sáhara Occidental", la incertidumbre sobre el futuro de la PAC a partir de 2027, el incremento de los costes de producción y una "burocracia excesiva" que dificulta el trabajo diario de agricultores y ganaderos, según ha señalado la organización agraria Asaja.

De forma conjunta, las organizaciones han advertido de que estos acuerdos comerciales permiten la entrada en el mercado europeo de productos agrarios procedentes de terceros países "que no cumplen las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y laborales" que se imponen a los productores europeos, "lo que genera competencia desleal y pone en riesgo sectores estratégicos del campo español".

En este sentido, en Almería, alrededor de 100 personas según la Policía Nacional se han congregado frente a la sede de la Subdelegación a las 11,30 horas en una convocatoria promovida por Asaja y COAG y secundada por el apoyo de Cooperativas Agro-alimentarias y Coexphal.

De esta manera, el presidente de Coexphal, Juan Antonio González, la presidenta de Asaja Almería, Adoración Blanque, y el secretario provincial de COAG Almería, Andrés Góngora, han participado la manifestación almeriense para "decir no a los acuerdos comerciales de la manera que se están negociando".

Podemos repetir muchísimas veces las cosas, los acuerdos con Mercosur no nos cuadran, los acuerdos con Marruecos llevamos ya, por lo que han dicho los compañeros, 30 años dándole tres huestos y no cuadra de ninguna forma, por lo tanto se ríen de nosotros cada vez que nos damos la vuelta", han afirmado.

En Cádiz, han acudido más de 600 personas. Desde Asaja Cádiz, la convocatoria se ha considerado "un éxito dadas las circunstancias climatológicas" y la especial dificultad de llegar hasta la capital desde comarcas eminentemente rurales por carretera, muchas de ellas cortadas. De esta manera, en cuanto a los tractores, se han movilizado un vehículo de cada una de las asociaciones convocantes, cuatro en total, para apoyar las protestas de manera simbólica.

Más de 500 agricultores y ganaderos han participado en la concentración celebrada en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba. Allí han señalado que se trata de un acuerdo "desequilibrado, sin reciprocidad" y que genera una clara competencia desleal.

En este sentido, Asaja ha advertido de que el acuerdo pone en peligro a sectores clave como la carne de vacuno, el azúcar y la remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz o la apicultura, y permite la entrada de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, sin controles suficientes en frontera.

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha explicado que "según datos de la propia Comisión Europea, solo se inspecciona físicamente el 0,0082 % de los productos agroalimentarios que entran en la Unión Europea, un nivel de control claramente insuficiente para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad alimentaria".

Asaja ha enmarcado que el propio Gobierno de Brasil ha admitido públicamente que no es capaz de controlar de forma efectiva el uso de hormonas en la producción de carne, un reconocimiento que, a juicio de la organización, invalida cualquier garantía sanitaria incluida en el acuerdo. Si el país exportador reconoce que no puede asegurar el cumplimiento de las normas, resulta inaceptable que esos productos entren en el mercado europeo compitiendo con los producidos bajo los estándares más exigentes del mundo.

En Huelva, una multitud de agricultores y ganaderos de la provincia han protagonizado la concentración de manera unitaria y "absolutamente pacífica" para mostrar su rechazo ante "la situación insostenible que atraviesan el campo y la ganadería", y para reclamar medidas urgentes que garanticen la viabilidad de las explotaciones y el futuro del medio rural.

La movilización ha reunido a un gran número de profesionales del sector que han alzado la voz "en defensa de nuestro trabajo, de nuestras explotaciones y del futuro del campo y la ganadería".

En nombre de las organizaciones convocantes, el consejero de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Cristóbal Picón, ha leído el Manifiesto del Campo Onubense, advirtiendo de que "el campo no puede más" y rechazando que el sector sea "moneda de cambio" en acuerdos y decisiones que comprometen su supervivencia.

Las organizaciones han reiterado su oposición frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, así como a la entrada de producciones de terceros países sin las mismas exigencias que se imponen a los productores europeos.

En Granada, según datos de la Guardia Civil, han participado 96 tractores y unas 100 personas a pie que han partido a las 10,00 horas del polígono El Florío y recorrido las principales arterias de la ciudad, como Gran Vía y Reyes Católicos, con paradas a las puertas de la Subdelegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Granada, para finalizar en la glorieta de Neptuno, en torno a las 13,30 horas.

El recorrido de la protesta ha obligado a cortes del tráfico y desvío de líneas de autobús. Tanto en la Subdelegación del Gobierno como en el Ayuntamiento se ha hecho entrega de las reivindicaciones del colectivo.

La protesta se ha convocado bajo el lema 'Moneda de cambio hoy, inseguridad alimentaria mañana' con el objetivo de criticar que el sector agrario está siendo utilizado como moneda de cambio en acuerdos comerciales y decisiones políticas, con consecuencias directas no solo para agricultores y ganaderos, sino también para el conjunto de la ciudadanía.

De esta manera, han mantenido que estas políticas ponen en riesgo la seguridad, la calidad y la garantía alimentaria, al permitir la entrada de productos de terceros países que no cumplen los mismos estándares sanitarios, medioambientales y laborales exigidos en la Unión Europea.

En Jaén, las organizaciones convocantes --Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias-- han cifrado la participación en un centenar de vehículos agrícolas y medio millar de agricultores y ganaderos. Desde Subdelegación se ha apuntado a 13 tractores, 40 todoterrenos y unas 300 personas.

De esta manera, las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de la provincia han secundado las movilizaciones convocadas a nivel nacional y que en Andalucía se han desarrollado con normalidad en siete de las ocho capitales, puesto que Sevilla se tuvo que suspender a última hora por las adversidades meteorológicas.

Los tractores y todoterrenos atravesaron Jaén desde dos puntos de concentración: el campo de fútbol de La Victoria y el aparcamiento del tranvía, para quedar aparcados en el Paseo de la Estación, a la altura de la Subdelegación del Gobierno. Por su parte, en Málaga se han movilizado en torno a mil personas, según ha señalado Asaja.

Sevilla ha sido la única provincia que no ha salido a las calles después de que la Subdelegación del Gobierno trasladase a las entidades organizadoras los avisos meteorológicos previstos para este jueves en la provincia.

De esta manera, la concentración de agricultores y ganaderos de Sevilla, acompañados de tractores, en protesta por el acuerdo de Mercosur "y el resto de problemas que arrastra el sector agrario", se celebrará el próximo día 10 de febrero.