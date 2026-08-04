Más de 400 ornitólogos debatirán en Granada en septiembre sobre ciencia y conservación

Ciencia, conservación y aves se darán cita en el XXVII Congreso Español de Ornitología y VIII Congreso Ibérico que se celebra del 2 al 6 de septiembre en la Facultad de Ciencias de la Universidad Granada - SEO/BIRDLIFE

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ciencia, conservación y aves se darán cita en el XXVII Congreso Español de Ornitología y VIII Congreso Ibérico que se celebra del 2 al 6 de septiembre en la Facultad de Ciencias de la Universidad Granada (UGR). El evento está diseñado para exponer los principales avances en la investigación científica sobre avifauna, y su aplicación a proyectos de conservación de la naturaleza y, este año, además, coincide con la celebración del VIII Congreso Ibérico de Ornitología.

Durante cinco días se desarrollará un amplio programa de actividades que, siguiendo las orientaciones del Comité Científico de SEO/BirdLife, incluye ponencias invitadas, sesiones científicas con comunicaciones orales y exposición de pósteres con los últimos avances sobre el estudio de las aves y la biodiversidad. Concretamente, el programa científico consta de seis sesiones plenarias de la mano de prestigiosos investigadores e investigadoras de España y Portugal, 67 comunicaciones orales y 166 pósteres.

Durante los días del congreso se presentarán resultados de diferentes investigaciones científicas en torno a las aves y a la biodiversidad a través de las 67 comunicaciones orales. Entre las ponencias destacadas, tendrán lugar las correspondientes a las investigaciones reconocidas como Premio Bernis al Investigador Novel y Premio Andrés Barbosa. Además, tendrán lugar las siguientes sesiones plenarias:

La conferencia inaugural, bajo el título de 'Carboneros de bosque y de ciudad: historias de un viaje evolutivo' correrá a cargo de Juan Carlos Senar, jefe del departamento de Ecología Evolutiva y del Comportamiento del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, quien mostrará cómo las poblaciones urbanas de carboneros y herrerillos desarrollan diferencias de comportamiento, morfología e incluso genéticas respecto a sus congéneres forestales.

Ya en la sesión plenaria, Ines Catry, investigadora en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, ofrecera 'Cuando la migración pasa a ser opcional: los efectos antropogénicos sobre los desplazamientos de las aves', conferencia en la que abordará cómo los cambios ambientales provocados por la actividad humana están alterando profundamente los movimientos migratorios de las aves y los mecanismos que explican estos cambios.

También Paola Laiolo, investigadora científica del CSIC en el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, tiene previsto intervenir con 'Canciones para todos los públicos: las aves no cantan solo para los suyos', una disertación en la que explicará cómo muchas especies son capaces de interpretar las vocalizaciones de otras aves para detectar depredadores, defender recursos o coordinar respuestas frente a amenazas comunes.

La conferencia de clausura correrá a cargo de Dale H. Clayton, profesor de biología de la Universidad de Utah, bajo el título 'El comportamiento en las aves: ecología, endocrinología y evolución', y en la que explicará que el acicalamiento es mucho más que una conducta de limpieza, toda vez que constituye una de las principales defensas de las aves frente a los parásitos y resulta esencial para mantener el plumaje en condiciones óptimas para el vuelo, el aislamiento y la impermeabilidad.

ENFOQUE INTEGRADOR

La esencia del XXVII Congreso Español de Ornitología es la ciencia, aunque también es un espacio en el que tendrán lugar importantes debates en torno a la conservación de las aves y la biodiversidad. Por ello, habrá diversas mesas redondas que tratarán la comunicación y la desinformación; el voluntariado ambiental; la conservación de las áreas protegidas, la conservación de las aves en Granada; y un diálogo de alto nivel sobre ciencia, política y conservación.

Entre otras actividades, se presentará el Atlas de la Migración de las Aves, los resultados del primer Congreso de Biodiversidad y Agricultura; y se expondrán las bases para el uso de drones y fototrampeo en el trabajo con aves.

Asimismo, se desarrollarán actividades paralelas con un enfoque más divulgativo y abiertas a la ciudadanía. Concretamente tendrá lugar una mesa de debate dedicada a la naturaleza y la salud, la actualización de las aves españolas en Birds of the World, la grabación en directo de un capítulo del video pódcast de la organización Las Aves en Serio, un taller sobre búsqueda e identificación de nidos históricos de quebrantahuesos y la asamblea de anilladores de SEO/BirdLife.

El XXVII Congreso Español de Ornitología y VIII Congreso Ibérico de Ornitología va a estar organizado por SEO/BirdLife y SPEA (BirdLife en Portugal) con la colaboración especial de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.