Más de 600 candidatos se examinan en Loyola para acceder a sus grados en Medicina, Enfermería, Farmacia y Psicología

En la imagen, una de las aulas habilitadas para realizar la prueba de admisión en el Campus de Sevilla. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha realizado este domingo en sus campus de Sevilla y Córdoba su primera prueba de admisión para los grados de Medicina, Enfermería, Farmacia y Psicología, en la que han participado más de 600 aspirantes. Los candidatos han llegado desde distintos puntos de la geografía española para enfrentarse a una prueba de aptitud y otra de inglés que forman parte del proceso de selección. La afluencia de participantes "pone de manifiesto la alta demanda de estas titulaciones".

En este sentido, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Antonio Núñez, ha considerado que "sus modernos métodos docentes, que incorporan realidad virtual, simulación clínica avanzada y aprendizaje basado en problemas (ABP), su sólido claustro de profesores, sus instalaciones de vanguardia, así como por el perfecto maridaje de conocimientos científico-técnicos y valores humanos en su plan de estudios que permiten al alumnado enfrentarse a situaciones clínicas reales en un entorno controlado, permitiendo un aprendizaje inmersivo y reflexivo", son el motivo de la afluencia de postulantes, según ha indicado la institución académica en una nota.

Por su parte, el decano de la Facultad de Psicología y Educación, Luis Morales, ha destacado que la Universidad mantiene "una fuerte vinculación con el área de Psicología, uno de los ámbitos con mayor tradición dentro de su historia institucional y uno de los grados con mayor demanda".

El plan de estudios del Grado en Psicología, que se puede cursar junto al grado en Criminología, tiene una orientación eminentemente práctica, para formar a profesionales que, "además de contar con un sólido conocimiento científico y social, están acostumbrados a investigar, manejar información y resolver casos prácticos, desde un enfoque comprometido con la excelencia académica, con la innovación docente y con el impacto social".

Al hilo, han destacado que la Universidad cuenta con una Clínica Universitaria de Psicología, así como "numerosos recursos" como la cámara Gesell o el Laboratorio de Neurociencia Humana.

Asimismo, han afirmado que la formación del alumnado está fuertemente orientada a la práctica profesional y a la empleabilidad, gracias a una red de más de un centenar de convenios que incluyen los diferentes colegios profesionales de las diversas disciplinas, los centros hospitalarios y de atención primaria privados, así como clínicas especializadas y empresas de todo tipo ligadas a una u otra disciplina.

En suma, durante el próximo curso 2026-2027, la Universidad Loyola continuará reforzando su apuesta por las Ciencias de la Salud y la Psicología. Al hilo, incorporará a su oferta de grado en Córdoba el grado en Podología --pendiente de verificación--, único en la provincia y, en másteres, se ofrecerán el Máster Universitario en Medicina del Deporte y el Máster en Universitario en Psicooncología y Psicología Paliativa --también pendiente de verificación--.