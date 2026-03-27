Más de 6,8 millones de andaluces podrán votar el 17M en las elecciones autonómicas, casi 370.000 por primera vez

Archivo - Una mujer observa las papeletas para ejercer su derecho al voto durante el día de las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía a 19 de junio de 2022 en Sevilla (Andalucía, España) (Foto de archivo). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 6,8 millones de andaluces podrán ejercer su derecho al voto el próximo domingo 17 de mayo en las elecciones al Parlamento de Andalucía convocadas para ese día, lo que supone un 2,5 por ciento más que en los anteriores comicios del 19 de junio de 2022.

En concreto, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) en una nota de prensa, serán 6.812.861 electores los que podrán votar en las próximas elecciones andaluzas, de los que 6.510.856 residen en Andalucía, y 302.005 en el extranjero.

De los electores residentes en Andalucía, 368.853 podrán participar por primera vez en unas elecciones al Parlamento andaluz por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 19 de junio de 2022.

Por circunscripciones, la provincia con más electores residentes en Andalucía es Sevilla, con 1.555.625 en total, mientras que la que cuenta con más electores residentes en el extranjero es Málaga, con 70.764.

Al detalle, la provincia de Almería cuenta con 535.472 electores en total --484.643 residentes en el territorio andaluz y 50.829 en el extranjero--; Cádiz, con un total de 1.038.171 --1.003.948 electores en la comunidad y 34.223 en el extranjero--; Córdoba, con 647.576 --627.117 y 20.459--; Granada, con 786.040 electores --726.517 y 59.523--; Huelva, con 407.900 --398.829 residentes en la provincia y 9.071 que viven en el extranjero--; Jaén, con 515.378 electores --500.798 y 14.580--; Málaga, con 1.284.143 --entre 1.213.379 en la provincia y 70.764 en el extranjero--, y Sevilla, con 1.598.181, de los que 1.555.625 residen en la comunidad autónoma y 42.556 fuera de España.

VOTO DE LOS ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

Los electores residentes en el extranjero podrán votar en las elecciones al Parlamento de Andalucía "sin necesidad de solicitud previa", según aclaran desde el INE.

Al respecto, explican que la Oficina del Censo Electoral (OCE) enviará a todos los electores la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes, documentación que podrá también obtenerse directamente en los centros de votación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 9 al 14 de mayo, que son los días habilitados para el depósito del voto en urna.

Por país de residencia, el que concentra un mayor número de electores para los comicios andaluces del 17 de mayo es Argentina, con 68.782, seguida de Francia, con 41.512; Alemania, con 32.847; Brasil, con 28.761, y Reino Unido, con 19.902.

CONSULTA DEL CENSO ELECTORAL Y RECLAMACIONES

El censo electoral de residentes en España se podrá consultar del 30 de marzo al 6 de abril en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la OCE. Los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción en estas mismas fechas en las oficinas consulares.

En la Sede Electrónica del INE está disponible un servicio de consulta a los datos de inscripción en el censo electoral previa acreditación de la identidad del elector con el sistema Cl@ve (DNI electrónico entre otros). Y, en el caso de los electores residentes en España muestra, además, la mesa y dirección del local electoral.

Los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, podrán presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve y aportando un certificado vigente de inscripción en el Padrón de su municipio de residencia o en el Registro de Matrícula Consular.

También podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 30 de marzo al 6 de abril.

SOLICITUDES DE OPOSICIÓN A RECIBIR PROPAGANDA ELECTORAL

Por otro lado, quienes realicen la solicitud de oposición a recibir propaganda electoral hasta el 6 de abril no la recibirán por parte de los partidos políticos en la campaña electoral de estas elecciones.

Las solicitudes posteriores al 6 de abril tendrán efecto en las siguientes elecciones que se celebren.

La solicitud de exclusión puede realizarse por internet, con el sistema Cl@ve, en la Sede electrónica del INE o en los ayuntamientos, oficinas consulares y delegaciones provinciales de la OCE.

Por otro lado, el procedimiento de entrega de las copias del censo electoral a los representantes de las candidaturas proclamadas que las soliciten será mediante descarga en un portal del INE.

Como requisito, en la solicitud de las copias deberán aportar dos cuentas de correo electrónico que se utilizarán para enviar a la candidatura información del portal y las contraseñas para acceso a los ficheros y la apertura de los mismos.

Asimismo, las tarjetas censales en la que se informará de la mesa y el local electoral donde vota el elector se enviarán a partir del 20 de abril.

En la página web del INE está disponible información de interés sobre las actuaciones de la OCE en estas elecciones, como recuentos de electores, trámites telemáticos que requieren certificado electrónico, consulta de mesa y local dónde hay que votar, información sobre cómo ejercer el voto por correo, plazos y normativa legal.

Además, en la Sede electrónica del INE se ofrecen trámites que no necesitan de acreditación con certificado electrónico, como la consulta general de mesas y locales electorales; la consulta del estado del voto por correo y número de envío de certificado cuando se ha enviado a Correos, o el cumplimentación de la solicitud de voto por correo para su posterior entrega a Correos.

Adicionalmente, las delegaciones provinciales de la OCE atienden las consultas sobre las actuaciones de su competencia --como inscripción en el censo, reclamaciones, mesas y locales electorales y voto por correo-- en sus oficinas y en el teléfono gratuito 900.343.232.