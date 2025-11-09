Más de 7.800 jóvenes en Granada solicitan el Bono Cultural Joven 2025

Archivo - Imagen de archivo de un grupo de adolescentes. - DIPUTAACIÓN DE ALICANTE - Archivo

GRANADA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

En su cuarta edición, el Bono Cultural Joven, iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura, ha sido solicitado por 7.806 jóvenes en Granada que cumplen 18 años en 2025. Esto supone casi el 71% sobre el total de jóvenes de esta edad, que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son 10.243.

Según ha informado el Gobierno en una nota, en el total del Estado, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 366.443 jóvenes que cumplen los 18 años en 2025, distribuidos por todo el territorio español. Esto equivale a dos de cada tres jóvenes nacidos en 2007, en concreto, el 68,5% de la población estimada de esa edad, un total de 534.809 personas, según datos del INE.

La cifra supera en 27.835 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 338.608. En estas cuatro ediciones el número de jóvenes beneficiarios del programa alcanza un total de 1.309.059.

Tras ser registradas y firmadas, cada una de estas solicitudes es revisada y sometida al proceso de control individualizado de subvenciones de la Administración General del Estado, por lo que la cifra final de beneficiarios podría sufrir alguna variación. La empresa pública Correos, entidad encargada del soporte bancario del Bono Cultural Joven, ya ha iniciado el envío de las tarjetas virtuales y físicas a los jóvenes beneficiarios.

Al respecto, el Gobierno central ha explicado que el Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. Con esa tarjeta, una vez activada, los jóvenes disponen de un año y más de 3.800 establecimientos adheridos por toda España para poder utilizar los 400 euros asignados en experiencias y productos culturales, con la siguiente distribución.

Unos cien euros para productos físicos, por ejemplo, libros, prensa o discos; otros cien euros para productos digitales, como suscripciones a plataformas, prensa digital, podcast o videojuegos en línea; y 200 euros para artes escénicas: teatro, ópera, cine, danza, museos.

El objetivo del Ministerio de Cultura con esta iniciativa es, por un lado, "mostrar el interés de un amplio espectro de la población joven española por la cultura, que esta iniciativa ayuda a fidelizar como público y consumidor cultural de cara al futuro"; y, por otro lado, "ofrecer un respaldo adicional al sector cultural".

El Bono Cultural Joven está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.594 personas en toda España; en 2023, la cifra ascendió a 326.579 y en 2024 fueron 338.443 los beneficiarios.

NOVEDADES PARA 2026

El Ministerio de Cultura ha anunciado que está estudiando una ampliación en los usos del Bono Cultural Joven para que incluyan la creación y formación cultural y artística, de cara a la próxima edición en 2026.

Esta ampliación permitiría, a su juicio, utilizar el importe del Bono en la adquisición de instrumentos musicales y material para la creación artística, así como para el pago de talleres y cursos de carácter cultural y artístico, tanto presenciales como online.

Además, desde el Ministerio de Cultura se está trabajando activamente para que el Bono Cultural Joven sea más accesible y llegue a los sectores de población más vulnerables.

Para ello, está estableciendo colaboraciones con entidades del tercer sector, para que puedan difundirlo y ayudar a los jóvenes de estos sectores de población a realizar el trámite de solicitud del Bono Cultural Joven.