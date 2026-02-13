Más de un centenar de personas permanecen desalojadas este viernes en la provincia de Granada por el temporal

Imagen de vecinos de Huétor Tájar (Granada) se afanan en labores de limpiezas de calles tras las inundaciones producidas por el desbordamiento del río. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 108 personas permanecen este viernes desalojadas de sus hogares por las consecuencias del tren de borrascas que ha azotado Andalucía, después de que este pasado jueves se decretaran nuevos desalojos en Zagra y en unos apartamentos de la urbanización de Pradollano, en Sierra Nevada.

Hasta el momento son un total de 52 viviendas las que han sido desalojadas en distintos puntos de la provincia, 16 de ellas en Zagra afectadas por desprendimientos, según los datos facilitados a Europa Press por el Gobierno andaluz.

En este municipio hay 14 personas desalojadas que se han realojado en casas de familiares. En la urbanización de Pradollano, en Monachil, se ha producido el desalojo de cuatro personas que estaban en varios apartamentos y que han sido reubicados en otros apartamentos del mismo edificio.

Por su parte, un total de 20 personas permanecen fuera de sus hogares en Nívar por deslizamientos que han afectado a una decena de viviendas.

Una situación similar se da en Montefrío, donde 18 personas que residen en siete viviendas han tenido que irse a casa de familiares a excepción de una de cuyo alojamiento se han hecho cargo los servicios sociales.

Pinos Puente es otro de los municipios que más desalojados tiene hasta este viernes, con un total de cuatro viviendas afectadas y 15 vecinos reubicados con familiares, salvo uno que está en un hotel.

Los desprendimientos en Loja han dañado a tres viviendas y se contabilizan 10 personas que han tenido que abandonarlas.

Además, según los datos que maneja la Junta, este viernes continúan cinco personas de Dúdar realojadas en el albergue Inturjoven al estar afectada su vivienda en el entorno de la ribera del río Aguas Blancas.

En un hotel de Cenes de la Vega ha realojado el Ayuntamiento a las cinco personas que aún no han podido regresar a casa en este municipio, al igual que los tres de Pinos Genil, donde hay dos viviendas afectadas.

El resto de las localidades que tienen todavía desalojados a cuenta del temporal son Salar (1); Beas de Guadix (5); Iznalloz (4) y Capileira (4).