Más de mil escolares tratan este miércoles en Granada de batir un récord mundial de lectura simultánea de 'El Hobbit'

Más de mil escolares del Colegio Sagrado Corazón de Granada tienen previsto batir este miércoles, 22 de abril, un récord mundial muy especial: el de personas leyendo al unísono el inicio de la célebre obra 'El Hobbit', de J. R. R. Tolkien. - COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE GRANADA

GRANADA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de mil escolares del Colegio Sagrado Corazón de Granada tienen previsto batir este miércoles, 22 de abril, un récord mundial muy especial: el de personas leyendo al unísono el inicio de la célebre obra 'El Hobbit', de J. R. R. Tolkien (autor de la trilogía de 'El Señor de los Anillos').

La actividad se va a realizar en el marco de la celebración del Día del Libro, en una jornada en la que estudiantes, profesorado y personal de administración acudirán disfrazados de Aragorn, Frodo, Gandalf o Galadriel, personajes de los distintos libros de 'El Señor de los Anillos', y en la que todas las instalaciones del colegio (patios, aulas y pasillos) estarán ambientadas en la Tierra Media gracias a la decoración que durante meses han elaborado los padres, madres y profesorado del centro.

"Llevamos seis años celebrando a lo grande el Día del Libro en nuestro colegio, y nuestra experiencia nos demuestra que, cuando la literatura y el cine dialogan de forma efectiva desde el aula, el alumnado no solo incrementa su hábito lector, sino que desarrolla una mejor comprensión", señala la directora general del Colegio Sagrado Corazón de Granada, Asunción Contreras.

"Con estas jornadas, nuestro colegio quiere compartir con la sociedad una experiencia construida desde la vocación pedagógica y la firme convicción de que educar lectores es contribuir activamente a una sociedad más reflexiva, crítica y libre", añade.

Esta actividad forma parte del programa de actos organizado por el colegio con motivo del 120 aniversario de su fundación en el Paseo de los Basilios de Granada, y con ella el centro también quiere sumarse a la candidatura de Granada para acoger la Capitalidad Cultural Europea en el año 2031.

La programación del Día del Libro de este año está dedicada íntegramente a la figura de J. R. R. Tolkien, coincidiendo además con el 25 aniversario del estreno cinematográfico de 'El Señor de los Anillos'.

La jornada de este miércoles incluirá una ambientación temática completa en la que toda la comunidad educativa se caracterizará como elfos, enanos, hobbits, magos, orcos y otros personajes de la Tierra Media, además de contar con una conferencia magistral a cargo del profesor del departamento de Filologías Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada (UGR) Eduardo Segura Fernández, experto internacional en la obra del autor y asesor de la serie de Amazon Studios 'El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder'.

La celebración comenzará a las 9,00 horas con el recibimiento de la comunidad educativa, caracterizada como personajes de la Tierra Media, junto a familias, personalidades y antiguos alumnos. También habrá talleres interdisciplinares en todas las etapas educativas, vertebrados en torno a la obra de J. R. R. Tolkien; cuentacuentos; el cinefórum 'El Retorno del Rey' en ESO; yincanas deportivas ambientadas en la Tierra Media y, durante toda la jornada, exposición de réplicas de objetos y armas de las adaptaciones cinematográficas de 'El Hobbit' y 'El Señor de los Anillos', así como la ambientación temática.