Más País Andalucía, sobre confluencia ante municipales: "Si se trata de replegarnos, de aguantar, no vamos a estar"

La presidenta de Más País Andalucía y portavoz adjunta de Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, Esperanza Gómez, ha asegurado sobre la negociación con Podemos e Izquierda Unida para conformar una coalición ante las elecciones municipales de 28 de mayo que "notamos que hay dos pulsiones en ese ánimo de confluencia" para advertir seguidamente que "si prevalece el espíritu más transformador, más de querer ampliar el electorado, más que pensar en las cuentas del sistema electoral y sobrevivir, podemos estar allí".

"Pero también hay una pulsión conservadora, de intentar conservar lo que se tiene en tiempos maldados porque parece que el PP viene con fuerza, si solo se trata replegarnos, de aguantar, ahí no vamos a estar", prosigue explicando en una entrevista con Europa Press.

La presidenta de Más País Andalucía explica sobre la conformación de candidaturas conjuntas de los partidos de izquierda que "estamos en conversaciones prácticamente en toda Andalucía con otras fuerzas de izquierda" para precisar que "el resultado no está tan claro a día de hoy" tras esas dos tendencias que acaba de describir.

"Estamos por el diálogo, participando con ganas, pero tenemos que ver cómo se desarrolla para tomar la decisión final", precisa Gómez, quien ante la pregunta de si el temor de Más País Andalucía es quedar descolgada, ser convidado de piedra ante dos fuerzas tractoras como Podemos e Izquierda Unida, asegura que "nuestro temor no tiene tanto que ver con puestos en listas concretas, con concejalías", para esgrimir que "somos una fuerza joven, que todavía no nos hemos presentado a las municipales", un hecho que considera "nos da mucha libertad" por cuanto "no tenemos nada que conservar en ese espacio, solo podemos crecer".

"Convidado de piedra sería si nuestras políticas, nuestra manera de hacer discurso, de entender los problemas de la gente y de darle respuestas no está reflejado en los programas y en los modos de hacer, y en ese caso no estaríamos", prosigue argumentando, antes de apostillar que "ésa es la principal línea de reivindicación en estas candidaturas que se están conformando".

Esperanza Gómez ha reivindicado que la contribución de Más País en el seno de la confluencia de izquierdas es que "no nos consideramos un partido que quiere estar a la izquierda del PSOE, no queremos estar en el rincón de la izquierda", convencida de que "hace falta ampliar, crecer" para precisar que "no queremos estar en candidaturas que no tengan esa visión" antes de insistir sobre el debate de las dos pulsiones "que quieren la unidad de la izquierda, vamos a llamarla así, que a mí no me gusta" porque "no es un fin en sí mismo", de manera que advierte que "conseguir arañar unos cuantos concejales, escaños, no permite transformar este país, nosotros no estamos ahí".

Cuestionada si sus palabras son un reproche a Podemos e IU por dedicarse a la batalla de los números, de las listas, la presidenta de Más País Andalucía y portavoz adjunta de Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía precisa que "no haría reproches porque todavía no estamos ahí" de manera que "nuestro temor es que las confluencias en algunos sitios se acaben tornando en una puesta por ver cómo mantenemos lo que ya tenemos sin pensar en que lo que importa es ampliar el electorado con propuestas que solo abanderamos nosotros", iniciativas entre las que incluye la jornada laboral de 32 horas semanales, de lo que se colige que "nosotros no hemos venido a resistir, queremos ganar, solo vamos a estar en candidaturas que tengan esa orientación, ese espíritu".

El reto, según explica Esperanza Gómez, "es un tema de ambición política, de adónde queremos llegar, de hablarle no solo a tu militancia, a un electorado que se puede sentir huérfano, que cree que el PSOE, y con razón, ha traicionado parte de ese espíritu en sus inicios y ahora no sabe bien a quién votar", mientras que advierte de "una derecha que viene con una fuerza arrolladora y que deja que Vox le susurre muchas de las políticas por miedo a que parte del electorado mas ultra se le vaya".

Si el exceso de oferta en la izquierda desanima y desconcierta a su electorado, Gómez reconoce que "puede ser un exceso de oferta" para seguidamente recurrir a un símil como "llegar a un restaurante, y ver que el menú tiene muchas opciones", así como reconoce que "el electorado de izquierda es bastante exigente", y pasa a ensalzar entonces el caso de éxito de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, de la que destaca que "no vino a dividir, si no a superar al PSOE y lo hizo con una apuesta que no era conservadora, era muy ambiciosa".

EL GRUPO PARLAMENTARIO COMO EMBLEMA DE LA CONVIVENCIA EN LA IZQUIERDA

Esperanza Gómez, ante la pregunta de si considera el grupo parlamentario Por Andalucía como emblema de la difícil convivencia entre los partidos de izquierda, si en la práctica es un 2+1, con Izquierda Unida y Más País, por un lado, y Podemos Andalucía, por otro, su portavoz adjunta considera que "los resultados de Por Andalucía se tienen que medir por el resultado parlamentario del trabajo que hacemos", por lo que esgrime en ese momento que "hemos presentado 390 enmiendas a los Presupuestos, con un trabajazo detrás increíble, una labor ingente con muy pocos recursos, solo somos cinco diputados, yo sola llevo tres comisiones, mis compañeros también llevan tres comisiones, estamos haciendo un buen trabajo".

"Por Andalucía está haciendo un buen trabajo, tenemos una muy buena portavoz parlamentaria que lo está haciendo realmente bien (Inmaculada Nieto)", explica Esperanza Gómez, quien ante episodios como la sustitución de Alejandra Durán en la Mesa del Parlamento por ella y las declaraciones del también portavoz adjunto Juan Antonio Delgado (Podemos) sobre el incumplimiento de los acuerdos alcanzados para el funcionamiento del grupo, arguye que "nunca hemos tenido ningún interés por la Mesa, la sustitución se debió a un hecho puntual porque en un momento dado se consideró que yo podía desempeñar esa labor siendo más útil al grupo parlamentario, que es de lo que se trata".

Seguidamente precisa que "hacemos poco favor si hablamos de estas cuestiones internas en vez de hablar del trabajo parlamentario que hacemos, que es mucho y bueno, no solo de número de iniciativas, sino de la calidad de las intervenciones", antes de considerar que "dedicar un minuto de tiempo en las ruedas de prensa semanales a hablar de otra cosa que no sea eso me parece que es tener perdido el norte de lo que es importante ahora mismo para el grupo".

LAS MUNICIPALES COMO SEGUNDA VUELTA DE LAS ANDALUZAS

La presidenta de Más País Andalucía, cuestionada por una percepción de las elecciones municipales en Andalucía como una segunda vuelta de las elecciones andaluzas que ratificará la mayoría absoluta de Juanma Moreno y el PP andaluz de las elecciones autonómicas, precisa que "cada elección se juega el partido partiendo de cero, si no, no tendría sentido", antes de reconocer que "no vamos a obviar que el PP vive en un momento fuerte en Andalucía, los resultados de hace nada lo dicen", por lo que pide que "tenemos que intentar desde los municipios que podamos es parar en la medida de lo posible la ola privatizadora del PP" de manera que "me planteo en las municipales estar presente en un mayor número de municipios posibles, hacer acuerdos de gobierno, hacer paraguas de contención del PP".