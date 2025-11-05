Mayoral (PSOE) avisa que el Hospital de Puente Genil (Córdoba) está siendo "desguazado" por el Gobierno andaluz del PP

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha criticado este miércoles "la falta de inversiones en mantenimiento y mejora de servicios públicos" por parte del Gobierno andaluz del PP, y en concreto "las carencias que presenta" el Hospital de Puente Genil (Córdoba), que "está siendo poco a poco desguazado, como estamos viendo con la lista de espera insoportable que acumula Traumatología desde febrero pasado, con 827 pacientes, la falta de un radiólogo desde hace semanas, o el desvío del Servicio de Oftalmología a Cabra (Córdoba)".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral, que ha estado acompañado en una visita a Puente Genil por el secretario general socialista en dicho municipio, José Antonio Gómez, ha asegurado que "toda la comarca sabe cómo está Traumatología, sabemos lo que han hecho con el Servicio de Oftalmología llevándoselo a Cabra, y cómo actúa el gobierno municipal del PP, siempre tarde, diciendo que se va a preocupar después de que le preguntemos nosotros, y haciendo un recorte en aquello que le importa a la gente de Puente Genil, que es el derecho a poder enfermar".

Por ello, según ha argumentado Mayoral, el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, "en Puente Genil significa abandono y maltrato a la ciudadanía", contando para ello con el respaldo de "un gobierno local del PP que está perjudicando directamente al municipio", mientras que, "frente a esto, hay otro modelo, que es el Gobierno de España, con inversiones en Fuente Álamo, en el canal de riego Genil-Cabra, y también en La Alianza".

Es decir, "son más de siete millones de euros los que vienen del Gobierno de España a Puente Genil, como también con la remodelación del Mercado de Abastos, y frente a eso lo que aporta la Junta son inversiones anecdóticas, con lo dramático que supone que el propio alcalde, Sergio Velasco, anteponga los intereses del PP a los de los vecinos de Puente Genil".

Por su parte, el secretario local del PSOE pontanés, José Antonio Gómez, ha criticado que la Junta de Andalucía deje a Puente Genil "en el olvido, al no consignar en los presupuestos autonómicos para el próximo año partidas para acometer las grandes inversiones y proyectos que demanda nuestro municipio, mientras que a municipios cercanos los riega con recursos".

Ese es el caso, según ha citado, de "Palma del Río, donde consigna una pasarela ciclopeatonal con un presupuesto de 900.000 euros, o Lucena, donde el alcalde anunció que la Junta iba a invertir más de seis millones de euros, Montilla, donde se va a finalizar la sede judicial con una dotación de más de 700.000 euros, o La Rambla, con una carretera de acceso en la que se van a invertir cerca de 2,5 millones".

Gómez ha afirmado que los presupuestos andaluces no incluyen partidas para la Autovía del Olivar en Puente Genil, pero "sí se financia la ronda de Cabra de la autovía", mientras que "no hay nada para el proyecto Estepa-Lucena pasando por Puente Genil, y tampoco vemos nada sobre las glorietas de la Cañada de la Plata ni de la Ribera Baja, ambas en la A-318, que tanto hemos demandado y sobre las que el alcalde salió diciendo que iba a contar con la colaboración de la Junta, y no hay nada sobre las plataformas peatonales que también anunció el alcalde, absolutamente nada".

Ante ello, ha insistido en que "sí que vemos dos cosas, una partida que rebaja la inversión respecto al año pasado, que es la relativa a inversiones educativas, con un centro educativo donde se va a acometer un proyecto de bioclimatización, y una partida de 2,8 millones de euros para rehabilitación de viviendas de AVRA donde se supone que se podrá beneficiar un bloque de la barriada de Quevedo".

"Son dos inversiones necesarias --ha concedido--, pero Puente Genil tiene muchos más proyectos históricos que se vienen reclamando a la Junta, como el pabellón polideportivo, que el propio delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, dijo en 2022 que iba a reclamar con atención a la Administración autonómica, y sobre el que tampoco hay nada", por lo que Gómez ha reclamado "más y mejores inversiones de la Junta" para Puente Genil, "pero ante eso Sergio Velasco guarda silencio absoluto".