Mayoral (PSOE) destaca el aumento de pasajeros en el Aeropuerto de Córdoba gracias a la "apuesta" del Gobierno de España

Alberto Mayoral ante la terminal del Aeropuerto de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha destacado este jueves que "el Aeropuerto de Córdoba atraviesa el mejor momento de su historia gracias a la apuesta firme y sostenida del Gobierno de Pedro Sánchez, por modernizar una infraestructura estratégica para el desarrollo de la provincia".

Mayoral ha subrayado en una nota que el aeropuerto cordobés "cerró 2025 con 30.797 pasajeros, el mayor registro desde su apertura, y esa tendencia continúa al alza, ya que hasta junio de este año ya han pasado por sus instalaciones 22.226 viajeros, un 271,4% más que en el mismo periodo del año anterior".

"Estos resultados --ha añadido-- no son fruto de la casualidad. Son el reflejo de una decisión política, la de invertir en Córdoba. Así, mientras otros gobiernos se resignaron a mantener un aeropuerto con escasa actividad comercial, el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado por modernizar sus instalaciones y prepararlo para atraer nuevas rutas y nuevas compañías".

En este sentido, el diputado socialista ha recordado que el Ejecutivo central "ha impulsado la remodelación y ampliación de la terminal, con 3,5 millones de euros ya ejecutados", y que "AENA prevé destinar otros 17,9 millones de euros adicionales entre 2027 y 2031, para seguir reforzando la capacidad, la seguridad y la competitividad de la infraestructura".

Mayoral ha destacado que esta estrategia ya ofrece resultados visibles. "En apenas unos años el tráfico comercial ha pasado de representar el 2% de los pasajeros al 88%. Hoy Córdoba está mejor conectada, es más atractiva para el turismo y para la inversión, y dispone de un aeropuerto preparado para seguir creciendo".

A este respecto, Mayoral ha subrayado que "esta es la forma de gobernar del PSOE", que consiste en "transformar los datos en oportunidades para la ciudadanía", porque "las inversiones públicas no son titulares, son empleo, conectividad, actividad económica y futuro para Córdoba".