Medio centenar de avisos en Granada y Jaén por anegaciones en carreteras y balsas de agua

Archivo - Imagen de archivo de los efectos del tren de borrascas del pasado invierno en la ciudad de Armilla. - AYUNTAMIENTO DE ARMILLA - Archivo

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

La noche ha transcurrido "tranquila y sin incidentes destacados" tras las lluvias registradas en la jornada de este viernes en el tercio oriental andaluz, que han dejado medio centenar de avisos en las provincias de Granada y Jaén principalmente, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

La mayoría de los avisos gestionados se ha referido a anegaciones de carreteras, balsas de agua y acumulación de agua y barro. En el caso de la provincia de Jaén, se recibieron una veintena de avisos, siendo las incidencias en la red de carreteras las que concentraron buena parte de la atención con anegaciones en carreteras: A-44 en Campillo de Arenas, A-323 en Cambil, A-323A en Bailén, A-316 en Úbeda (por la subida de un arroyo) y A-324 en Cambil (por desprendimientos).

En el caso de Granada, donde se registraron otra veintena de avisos, los incidentes se concentraron en la red viaria secundaria, con afectaciones puntuales en Guadahortuna (A-323), Píñar (A4001), Morelabor (A401), Dehesas Viejas (GR 3100), Iznalloz (GR-4405), Caniles (A334) y Morelabor (A401), tal como ha informado el 112 en una nota de prensa.

En cuanto al estado de las carreteras, la Dirección General de Tráfico mantiene el corte por inundación de la N-323 entre los kilómetros 61 y 62,71, entre Cárchel y Cambil (Jaén), en ambos sentidos. Durante esta madrugada se restableció la circulación en la N-323A en Campotéjar y en la GR-4405 en Iznalloz. Este viernes ya habían reabierto la A-44 en Campillo de Arenas y las carreteras A-8105 y A-8106 en Cuevas del Almanzora.

El avance de precipitaciones de Aemet registró este viernes 28,5 litros por metro cuadrado en Morón de la Frontera (Sevilla), con datos hasta las 18,10 horas. En las primeras horas de este sábado, la consulta de las 06,54 recoge acumulados de 35,4 litros por metro cuadrado en Cala (Huelva), 8,8 en Loja (Granada), 6 en Jaén y 3,6 en Priego de Córdoba.

El Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) se activó ayer, en fase de emergencia, situación operativa 1, con ámbito en toda la comunidad autónoma, ante las previsiones meteorológicas en el conjunto de la región. En el ámbito municipal, durante la jornada de ayer se activaron cuatro planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL): los de Almería, Cuevas del Almanzora y Níjar, en la provincia almeriense, y el de Montillana, en Granada.