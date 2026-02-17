Mediolanum Aproxima donó 860.000 euros en 2025 desde su Zona Sur, la que más recaudó

Uno de los eventos solidarios - MEDIOLANUM APROXIMA

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mediolanum Aproxima, el proyecto de acción social de Banco Mediolanum, donó 859.623 euros a proyectos sociales el año pasado desde su Zona Sur (Andalucía y Extremadura), lo que supone un 21,40% más en donaciones respecto a 2024, informa este martes en un comunicado.

La Zona Sur es la más activa de todas las del banco en España, al concentrar la mayor recaudación, el mayor número de padrinos y madrinas y el mayor número de ONG ayudadas.

Apoyó 44 iniciativas que han beneficiado a 36 ONG locales, con acciones que contaron con la implicación de 36 Family Bankers (asesores financieros de la entidad) que actuaron como padrinos o madrinas de la iniciativa, siendo nexo entre los clientes y las ONG.

Son las asociaciones Afar, Etc, Sonrisa de Lunares, Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia y Discapacidades Afines, Pulseras Rosas, Entre Amigos de Sevilla, Upacesur, Andaluza Corazón y Vida, Inclusives Plena Inclusión Villanueva de la Serena, Esclerosis Múltiple España, Apafa, Andex, Debra Piel de Mariposa, Crecer con Futuro, Psf, Autismo Cádiz, Aspainca; los bancos de alimentos de Sevilla y Huelva; las fundaciones Alalá, 100 Vidas, Gota de Leche, Almería Autismo, Olivares, Prodean, Aspanido, Padre Leonardo Castillo, Ideas, Goñi y Rey, Odontología Social Luis Séiquer, Fmaec, Poco Frecuente, Miaoquehago y Alhelí; Hermandad Sacramental de Jesús Caído y Cáritas Jerez.

2,2 MILLONES EN ESPAÑA (+10,2%)

En toda España, Mediolanum Aproxima cerró el año con 2.263.574 euros donados, un 10,2% más que en 2024, y en sus 11 años de existencia supera así los 10,3 millones.

Banco Mediolanum impulsó en 2025 otras iniciativas, como 'Cada céntimo cuenta', donde más de 21.000 clientes de la entidad donan automáticamente cada mes los céntimos de su cuenta corriente (de 0,01 a 0,99 euros): sumaron 67.089,34 euros (+146%).

La responsable de la Acción Social de Banco Mediolanum, Montse Prats, ha agradecido la implicación de las organizaciones, las familias y los Family Bankers en 2025 y ha afirmado que ya encaran 2026 "creyendo firmemente en el poder de la colaboración".