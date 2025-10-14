Mellado defiende el tratamiento informativo en RTVA "con rigor y profesionalidad" sobre el cribado de cáncer de mama

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha defendido este martes en el Parlamento el tratamiento informativo, "con rigor y profesionalidad", que la cadena autonómica ha dado sobre el asunto de cribado de cáncer de mama y ha dicho que es "radicalmente falso" que se haya pretendido ocultar la información durante 72 horas.

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria y después de que los grupos políticos hayan sacado a la luz el tratamiento informativo que la cadena autonómica ha dado a este asunto, Mellado ha manifestado que se queda "estupefacto" con la denuncia del Consejo Profesional de la RTVA sobre que se han "tardado 72 horas" en dar la información en Canal Sur.

Ha explicado que la secuencia de los hechos es que el día 28 de septiembre, la Cadena Ser ofreció una información sobre la denuncia de tres mujeres sobre este tema, que, sin duda, es "grave", y casi "ningún medio se hace eco" y lo que "más llama la atención" es que ni siquiera la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que tenía un acto en Córdoba al día siguiente hizo alusión. "Si el tema ese día hubiera sido de actualidad máxima, yo entiendo que una política con la experiencia que tiene la vicepresidenta no hubiera dejado escapar la oportunidad de hacer algún comentario o alguna denuncia o de pedir información", ha dicho.

Ha señalado que ya el día 1 de octubre es "cuando cambia la tendencia" con una entrevista a Rocío Hernández, la consejera de Salud que acabó dimitiendo, en la Cadena Ser y "el tema cobra dimensión nacional y empiezan todos los medios a publicar".

Mellado ha añadido que, de hecho, el día 1 de octubre, TVE es "el primer día que informa", con lo que "si se nos acusa a nosotros de ocultar esa información cuatro días, se debería incluir a Televisión Española" o a otras cadenas y a varios periódicos. Ha defendido que Canal Sur hizo "como la mayoría de los medios de comunicación, que cuando cobró dimensión nacional" el tema con la entrevista a la entonces consejera de Salud en la Cadena Ser, se informó, actuando con "criterio profesional".

Sobre el hecho de que el Consejo Profesional diga que se ha informado 28 minutos y veintiocho segundos sobre este asunto, ha considerado que el cronómetro de dicho órgano "está averiado" porque se han ofrecido 79 minutos de información entre el 1 y el 7 de octubre sobre el cribado de cáncer de mama. Ha expuesto que el tema se ha incluido en los informativos regiones, en el espacio Despierta Andalucía y en los informativos provinciales.

"Hemos actuado con el rigor y con la profesionalidad", ha indicado Juan de Dios Mellado, quien ha añadido que se han ofrecido declaraciones de la que era consejera de Salud, de María Jesús Montero, de las afectadas, de la presidenta de Amama, y de los portavoz parlamentarios en varias ocasiones, así como sobre la investigación de la Fiscalía. "Ha habido 61 intervenciones de los grupos de la oposición o de las afectadas por 31 del Gobierno andaluz", ha apuntado.

Ha anunciado que el informativo semanal 'Los Reporteros' de Canal Sur TV ofrecerá el 18 de octubre un especial sobre el asunto del cribado del cáncer del mamá, "donde tendrán voces tanto las afectada, como la presidenta de Amama, y todas las partes implicadas".

En relación con el último informe del Consejo Profesional de la RTVA sobre el contenido de los informativos de Canal Sur, ha señalado que lo respeta, pero no lo comparte porque adolece de "falta de metodología medianamente rigurosa para el análisis sosegado de los datos que aporta". A su juicio, el Consejo Profesional "es experto en desconceptualizar los datos".

Ha dicho que el Consejo Audiovisual de Andalucía es el órgano habilitado para el control de la RTVA y "avala el cumplimiento de los principios" de pluralidad y veracidad informativa.

PSOE-A: "MÁS MINUTOS" A MORANTE QUE A LAS PROTESTAS

Por su parte, la diputada del PSOE-A Rocío Arrabal ha denunciado que Mellado está poniendo "el dinero público al servicio de los intereses partidistas del PP-A", "vulnerando sistemáticamente los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, pluralismo, veracidad y rigor". Para Arrabal, Mellado "ya no es un profesional de la comunicación, sino un político más".

Ha criticado que Canal Sur dedicara ayer a la retirada del torero Morante de la Puebla "seis minutos y treinta y ocho segundos", más que lo dedicado en toda la semana pasada a las protestas de las mujeres por los errores de los cribados de cáncer de mama, lo que tuvo un espacio de "un minuto y cincuenta segundos" en los informativos. "Completamente indecente la manipulación y la desinformación a la que son capaces de llegar para ocultar la realidad de la mayor crisis del sistema sanitario andaluz de la historia", ha señalado Arrabal, quien ha insistido en que Canal Sur ha llegado "tarde y mal al escándalo por los fallos en el cribado del cáncer de mama".

"Una noticia que saltó a los medios nacionales y Canal Sur estuvo calladito cuatro días, una vergüenza", ha añadido Arrabal, quien ha apuntado que la RTVA se ha centrado en "los argumentos del Gobierno con todos sus errores malintencionados", tratando de "minimizar la gravedad del problema". Ha dicho que Canal Sur ha "querido limpiar la imagen de un presidente que le ha fallado a los andaluces y a las andaluzas, con lo más sagrado, con la sanidad y con sus vidas".

El diputado de Vox Ricardo López Olea ha manifestado que "el gran problema del Consejo Profesional es que tiene un sesgo ideológico más que evidente". Ha señalado que en la RTVA hay unos "activistas políticos que están realizando un trabajo que debería ser objetivo pero que lo convierten en un misil interno dentro" de la propia cadena para favorecer a "la izquierda".

Sobre el problema con los cribados del cáncer de mama, ha manifestado que la RTVA debería haber dedicado "mucho más espacio informativo" a este asunto, por ejemplo, con "investigación periodística", porque "no nos podemos basar en los mensajes oficiales únicamente para dar información, sino que tendremos que hacer una labor de investigación periodística". Ha considerado que habría que haber ofrecido declaraciones de las mujeres que han "tenido problemas con este tema y darle luz, como habría hecho cualquier buen periodista, en un trabajo que sea honrado y, en este caso, profesional".

La diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha criticado "la irresponsabilidad" de Mellado al intentar "ridiculizar" al Consejo Profesional de la RTVA, en lugar de tomar nota para corregir las "desviaciones" que existan. Ha señalado que con el actual director general, hace tiempo que la RTVA "dejó de ser un servicio público para convertirse en un panfleto propagandístico al servicio del señor Moreno Bonilla", como se ha demostrado con el asunto de los cribados de cáncer de mama. Ha denunciado que Mellado se ha dedicado a "blanquear una vez más la gestión del Gobierno andaluz y a señalar a los profesionales de la RTVA, lo que es totalmente irresponsable".

Ha denunciado que durante más de 72 horas, la RTVA estuvo "callada ante el escándalo y el horror" de los cribados del cáncer de mama, mientras que de los 28 minutos y 28 segundos que ha dedicado finalmente al tema, "casi 20 minutos han sido dedicados a testimonios y argumentos del Gobierno andaluz".

La diputada del PP-A Virginia Pérez ha negado "desinformación" o "manipulación" por parte de Canal Sur sobre el asunto de los cribados de cáncer de mama. Ha indicado que Canal Sur ha dado toda la información "exactamente igual que en el resto de televisiones" y no se ha intentado "evitar nada ni tapar nada".