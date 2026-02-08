Mellado (RTVA) valora que las retransmisiones taurinas en Canal Sur son un "éxito" con "tendencia alcista" de audiencia

Archivo - El director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, en una rueda de prensa para presentar la retransmisión de corridas de la Feria de Sevilla en Canal Sur (Foto de archivo del 15 de abril de 2025). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, defiende que las retransmisiones de eventos taurinos en la cadena autonómica andaluza constituyen un "éxito de audiencia" con una "tendencia anual" que es "alcista" en cuanto a la cantidad de espectadores a los que atrae.

Así se desprende del contenido de una respuesta, consultada por Europa Press, que Mellado ha firmado en contestación a una pregunta escrita registrada por la portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Alejandra Durán, relativa a la programación taurina en Canal Sur.

En su respuesta, publicada en el boletín oficial del Parlamento andaluz, el director general de la RTVA detalla a lo largo de más de una quincena de páginas información presupuestaria sobre dichas retransmisiones taurinas, con partidas relativas a "costes externos, internos y derechos de emisión", así como informes de audiencia.

De estos datos, Mellado valora el "éxito de audiencia de Canal Sur Televisión con las retransmisiones de los eventos taurinos", y subraya que "la tendencia anual es alcista", hasta alcanzar durante el pasado año 2025 un "excelente" 16,8% de promedio en las retransmisiones de las corridas de toros, con 573.000 telespectadores que, como promedio, siguieron las 21 corridas ofrecidas por la cadena autonómica durante dicha temporada.

"Los resultados ponen de manifiesto que el mundo del toro goza de muy buena salud en Andalucía", sostiene el director de la RTVA, quien en una primera parte de su respuesta desglosa datos anuales sobre el número de retransmisiones taurinas, los "costes internos, externos y derechos de emisión", registrados entre los años 2022 y 2025.

En lo que respecta al año 2022, el número total de retransmisiones taurinas en Canal Sur se cifró en 32, mientras que el coste de derechos de emisión se situó en 524.250 euros, el coste externo en 240.816,46 euros, y el coste interno en 382.230 euros.

En 2023 fueron 31 las retransmisiones taurinas de Canal Sur con un coste de derechos de emisión de 568.750 euros. El coste externo vinculado a estas retransmisiones se cifró en 221.783,34 euros, y el interno en 382.942 euros, según los datos desglosados por Mellado en su respuesta.

El número de retransmisiones taurinas se incrementó hasta un total de 51 en el año 2024, mientras que los costes de los derechos de emisión también aumentaron, hasta superar el millón de euros (1.068.000 euros). Los costes externos ascendieron a 384.546,16 euros, y los internos a 571.063 euros.

La respuesta de Juan de Dios Mellado incluye también datos relativos al pasado ejercicio de 2025, aunque éste no había concluido en la fecha de la respuesta --17 de octubre--, que contabilizan un total de 47 retransmisiones taurinas, con unos costes de derechos de emisión de 1.712.500 euros, unos costes externos de 363.002,48 euros, e internos de 533.527 euros.

DATOS DE AUDIENCIA

Por otro lado, el director general de la RTVA detalla en su respuesta los datos de audiencia de las retransmisiones taurinas de este periodo de tiempo, de los que se desprende que las 13 emisiones del año 2019 --entre novilladas (10), corridas de rejones (1) y de toros (2)-- cosecharon una cuota media de pantalla del 9,6%, con 188.000 espectadores de audiencia media y 502.000 de audiencia media acumulada.

En 2020, el número de emisiones taurinas en Canal Sur ascendió a 17 --más de la mitad, nueve, corridas de toros--, con un 9,9% de cuota de pantalla media, 210.000 espectadores de audiencia media y 580.000 de audiencia media acumulada.

En 2021, las 34 emisiones taurinas de la televisión autonómica andaluza --19 novilladas entre ellas-- anotaron un 10,6% de cuota de pantalla y una audiencia media de 200.000 espectadores, así como una audiencia media acumulada de 541.000 personas.

En 2022, Canal Sur emitió 28 eventos taurinos con un 11,4 por ciento de cuota de pantalla y una audiencia media de 193.000 espectadores --y 472.000 de audiencia acumulada--, mientras que en 2023 fueron también 28 las retransmisiones taurinas de la televisión andaluza con una cuota de pantalla del 12,1 por ciento y 198.000 espectadores de audiencia media, mientras que el dato de audiencia media acumulada fue de 477.000 personas.

En 2024 fueron 43 las emisiones taurinas, que registraron una cuota de pantalla del 11,1 por ciento, una audiencia media de 181.000 espectadores y acumulada de 453.000, según los datos desglosados en esta respuesta, que, finalmente, cifra en 43 las retransmisiones del año 2025 hasta el 8 de octubre, con un 15 por ciento de cuota de pantalla, 229.000 espectadores de audiencia media y 517.000 de audiencia media acumulada.

PROGRAMA 'TOROS PARA TODOS'

Por otro lado, en su contestación, el director de la RTVA detalla datos de audiencia y presupuesto del programa taurino 'Toros para todos', que se emite esta temporada en Canal Sur los domingos a partir de las 13,05 horas--, que Juan de Dios Mellado reivindica como "un referente televisivo en el mundo de toro bravo", y del que valora que "destaca por sus excelentes resultados, liderando su franja de emisión en la mayoría de las ocasiones".

Así, apunta que, durante el pasado año 2025 --y con los datos actualizados hasta octubre--, el programa alcanzaba un 13,9% de cuota de pantalla, con "275.000 andaluces que lo sintonizan de promedio en cada una de sus emisiones".

Mellado detalla el número de programas de 'Toros para todos' emitidos en cada una de las temporadas que van desde el año 2022 al 2025 --desglosados por semestres-- y sus costes "internos y externos" de producción, así como la evolución de su audiencia desde el año 2005 y hasta el 25 de septiembre de 2025.

De dichos datos se desprende que, tras anotar un 18,3 por ciento de cuota de pantalla en 2005, y alcanzar al año siguiente su mejor dato en esta serie histórica --un 22,7% de cuota--, el programa bajó del 12% de 'share' en 2022 --con una cuota del 11,8%, que descendió al 11,2% en 2023--, si bien en 2025 mejoró sus datos y rozó el 14% de cuota de pantalla (13,9%) en sus emisiones hasta septiembre del pasado año.