Un mes del accidente de Adamuz: La investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Uno de los vagones del tren de Iryo implicado en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) - Joaquin Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La investigación del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido hace justo un mes se centra en las vías donde descarriló el tren Iryo destino Madrid, que en unos segundos colisionó con el Alvia que se dirigía a Huelva el pasado 18 de enero a las 19,45 horas.

A la vez está pendiente la apertura de las cajas negras de ambos trenes en presencia de la autoridad judicial --la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos--, que lleva la causa y que ahora tramita las denuncias (34) y la pieza separada de acción popular para resolver la admisión de la personación como acusaciones populares de siete entidades, partidos políticos y asociaciones.

A esto se suma el que se han abierto 148 diligencias previas, procedentes de los partes médicos recibidos en el Tribunal de Montoro. A todos ellos se les está realizando el ofrecimiento de acciones, mientras que, un mes después de la tragedia, en la finca aledaña a la zona del accidente continúan los tres vagones del tren Iryo que descarrilaron la tarde del domingo 18 de enero, inmovilizados y precintados por la Guardia Civil, a disposición de la investigación abierta.

Las dos nuevas juezas titulares de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, en sus dos plazas, tomaron posesión de sus cargos hace dos semanas en un acto en Granada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

En concreto, la Plaza número dos es la encargada de la investigación, si bien Del Río, en una visita a los juzgados de Montoro tras el accidente, adelantó que "desde el primer momento se ha pedido una autorización para que esta causa se pueda estar instruyendo por las dos personas".

Igualmente, aseguró que se va a "pedir un juez de refuerzo ya más específico para que pueda ayudar en esa plaza número 2 la llevanza ordinaria del juzgado y al mismo tiempo colaborar en la tramitación del procedimiento". "Sobre ese tema, lo que sea necesario lo vamos a poner", apostilló, para valorar la puesta a disposición de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía de dos funcionarios, que se han incorporado ya. Y aseveró que pedirían un Letrado de la Administración de Justicia, entre otros refuerzos.

Ante ello, espera "una respuesta en la mejor manera posible, que no se dilate en el tiempo", aunque admitió que "va a ser muy problemático, porque hay que abrir piezas separadas por cada persona, por cada investigación que se vaya haciendo, por cada parte personada", por lo que "son procedimientos muy complejos, pero en la medida de lo posible estaremos muy encima".

LA ACCIÓN POPULAR

Al respecto, el juzgado ha acordado abrir la mencionada pieza separada de acción popular en la que se unen escritos que corresponden al Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias; Iustitia Europa; Vox, con solicitud de medidas cautelares y presentación de querella, por la que se han incoado diligencias previas del juzgado, las cuales se acumularán a esta pieza separada.

También están el escrito de la Asociación Hazteoir.org, con la personación, así como la querella presentada, por la que se han incoado diligencias previas, que se acumularán a esta pieza separada; el escrito de personación del Sindicato Estatal de Maquinistas Ferroviarios (Semaf); de la Asociación 'Víctimas de los Políticos'; de la Asociación Liberum, con la personación y transformación de la denuncia en querella que ha dado lugar a diligencias previas, y de Alternativa Ferroviaria (Alferro), con querella.

Entre algunas demandas de estas partes se encuentra la designación de un perito judicial independiente, experto en infraestructuras ferroviarias, para que emita un informe sobre el estado de la vía en el punto kilométrico del accidente, "determinando si existían las deficiencias descritas --sobre la vía-- por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) y su posible relación causal con el siniestro", entre otras diligencias.

Y la Asociación Liberum formuló denuncia por "hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores", contra dos directivos de Adif y otro de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf), así como "contra cualquier otro sujeto que en el curso de las investigaciones y a juicio de Su Señoría se pueda extraer su responsabilidad penal por su cargo o desempeño, esté o no aforado".

PETICIONES Y EVIDENCIAS RECOPILADAS

El organo judicial está pendiente de pronunciarse de las distintas cuestiones planteadas, como por parte de la Fiscalía de Córdoba, que ha solicitado que se acuerde la práctica de diligencia de informe pericial a efectos de determinar las causas del accidente, para lo que han propuesto que se designen como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos "sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos".

Igualmente, el Ministerio Público ha pedido al Tribunal de Instancia que las cajas negras de los dos trenes del suceso se abran ante las juezas que llevan la investigación.

Mientras, la Guardia Civil entregó al juzgado montoreño un informe preliminar. En el mismo se recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la 'zona cero', así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista del Iryo --el del Alvia falleció--, de tripulantes y de pasajeros.

La Guardia Civil, que también ha pedido las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif en Adamuz y de las internas de los vagones de los trenes, también ha dado cuenta a la autoridad judicial, de otros elementos, como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba hacia Madrid el Iryo el domingo 18 de enero a las 19,45 horas, cuando descarriló y terminó impactando con el Alvia, que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva y que también descarriló.

Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio "especializado en tratamiento de material metalúrgico" de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales.

FRACTURA DEL CARRIL

Las dos cajas negras de los trenes, por su parte, serán volcadas en presencia, tanto de la Guardia Civil, como de la CIAF, ya que son un elemento clave, tanto para la investigación judicial, como para el informe de los expertos de la comisión que tiene como encargo emitir una valoración sobre las causas del accidente y evitar que se vuelva a repetir en el futuro.

Por lo que respecta a la investigación que lleva a cabo la propia CIAF, la misma ha señalado que el carril sobre el que circulaba el Iryo en Adamuz ya estaba fracturado antes del paso del tren, señalando que "se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento" del mismo.

La comisión ha concluido esto al sostener que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo y la deformación observada en la vía "son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado", si bien, la CIAF remarca que las hipótesis planteadas en esta actualización "deben ser consideradas provisionales y pendientes de verificación, a través de pruebas adicionales que se prevé realizar en las próximas fases".