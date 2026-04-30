Miguel Ríos intervendrá en el acto de apertura de la campaña del 17M de María Jesús Montero en Granada

Archivo - El cantante Miguel Ríos durante un concierto en una imagen de archivo - RICARDO RUBIO /EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantante granadino Miguel Ríos intervendrá en el acto de apertura de la campaña electoral de los comicios andaluces del 17 de mayo de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, este jueves por la tarde en Granada.

Así lo ha anunciado la propia líder y candidata socialista, María Jesús Montero, en un apunte en su cuenta en la red social 'X' a unas horas del arranque oficial de una "campaña ilusionante" para "propiciar el cambio" de gobierno en Andalucía el próximo 17 de mayo.

Granada será así el punto de partida de este camino electoral del PSOE-A con un acto "muy especial" en el que intervendrá también Miguel Ríos, artista que Montero ha calificado como "único y fundamental en nuestra tierra".

La candidata socialista ha realizado también una invitación a compartir este "momento clave para defender lo público". El acto arrancará a las 19,00 horas de este jueves, 30 de abril, en el Hotel Abades Nevada Palace de la capital granadina.

