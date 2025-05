Miles de manifestantes se alzan a la calle en Andalucía el Día del Trabajador por "un empleo digno y justicia social"

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11.420 manifestantes se han alzado a las calles este jueves para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores bajo el lema 'Proteger lo conquistado, ganar el futuro' en las ocho provincias andaluzas, con el objetivo de reivindicar "justicia social y un empleo digno".

Por provincias, Málaga ha sido la que ha registrado mayor participación, con 2.100 asistentes, entre ellos el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero. Le siguen Granada, con 2.000 participantes, donde ha acudido el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández; y Cádiz, con 1.900, con la presencia del secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix.

En Córdoba se contabilizaron 1.850 manifestantes, entre ellos la secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, mientras que Sevilla ha reunido a 1.420 personas y ha contado con la participación de la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.

Almería ha registrado 1.200 asistentes, con la presencia del secretario general del PSOE provincial, José María Martín Fernández. En Jaén, 550 personas se han unido a la movilización, entre ellas el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, y por último, en Huelva se han congregado 400 manifestantes, con la asistencia de la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, y el coordinador provincial de IU, Marcos Toti.

Los sindicatos CCOO y UGT han encabezado la movilización regional celebrada en Sevilla bajo el lema 'Proteger lo conquistado, ganar el futuro', en la cual han participado los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía, Nuria López y Oskar Martín, respectivamente, junto el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, y su homólogo en UGT, Juan Bautista Ginés, quienes han reivindicado el sindicalismo como "herramienta esencial para construir sociedades más justas y democráticas en un contexto global de profundas transformaciones".

En este contexto, López, quien ha reclamado al Gobierno que "le eche valor y reactive la Agenda Laboral y Social porque el acuerdo de Reducción de la Jornada debe ser ya una realidad". Además, ha indicado que "queda pendiente modificar el despido, la regulación del contrato a tiempo parcial; la protección y el control de los fijos-discontinuos; seguir consolidando el acuerdo de pensiones; dar carpetazo a la ley mordaza y una reforma fiscal que permita tener un nuevo sistema de financiación autonómica".

Asimismo, López ha pedido la Junta que "despliegue toda su capacidad de autogobierno y atienda los problemas de los andaluces, comenzando por el cumplimiento con los trabajadores". Así, ha reclamado la activación del Pacto por el Impulso Social y Económico, especialmente en sanidad y contratación pública, al tiempo que ha instado a impulsar políticas que garanticen el derecho a la vivienda, con especial atención a la juventud.

"UNA FECHA PARA RECORDAR LOS GRANDES LOGROS DE LOS TRABAJADORES"

Por su parte, el secretario general de UGT ha señalado que este 1 de Mayo es una fecha para recordar "los grandes logros históricos del movimiento obrero", como la Seguridad Social. Asimismo, ha subrayado que también es una jornada para poner en valor "los logros contemporáneos, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el avance hacia la reducción de la jornada laboral". En esta línea, Martín ha insistido en que uno de los principales objetivos actuales del sindicato es continuar reduciendo la jornada laboral, proponiendo pasar de las 37 horas y medias a 32 horas semanales en los convenios colectivos.

Además, ha llamado la atención sobre la siniestralidad laboral, señalando que en lo que va de 2025 ya se han registrado 28 fallecimientos en el trabajo en Andalucía. Ante estos datos, ha reclamado a la Administración "más recursos para legislar", y a los empresarios, que "adopten las medidas de prevención necesarias y proporcionen la formación oportuna para evitar accidentes laborales que, en muchos casos, son evitables".

A esta manifestación de regional también ha asistido la secretaria general del PSOE-A, quien ha celebrado este primero de mayo como "una jornada reivindicativa en donde el gobierno una vez más expresa su compromiso con hechos con el conjunto de los trabajadores del país que aspiran a disfrutar de mejores condiciones de vida".

En este sentido, Montero ha destacado el incremento de más del 60% en el SMI durante los últimos años, al tiempo que ha valorado los efectos positivos de la reforma laboral, que "ha convertido los contratos temporales en estables, lo que ha permitido a muchos trabajadores poder hacer su proyecto de vida, al haber aumentado las rentas salariales en un porcentaje alto que ha permitido ganar poder adquisitivo".

"UNA HISTÓRICA" REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL

Al hilo de lo anterior, ha asegurado que el PSOE continuará impulsando la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, una medida que considera "histórica". Asimismo, ha manifestado su deseo de contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para esta propuesta que se presentará este viernes en el Congreso, porque ha llegado la hora de reducir la jornada laboral para que los trabajadores puedan disfrutar de su ocio".

En este contexto, ha agradecido el papel de los sindicatos, a los que ha definido como "siempre presentes y a la altura de los desafíos del país". También ha reconocido su labor, señalando que han ejercido de "pepito grillo" tanto del Gobierno como de la oposición para acometer este nuevo proyecto de Ley.

Respecto a este proyecto de Ley, Montero espera contar con "el visto bueno de la totalidad de los grupos políticos". No obstante, ha criticado a la derecha política por "no estar a la altura de estos retos" y "votar siempre en contra de los intereses de los trabajadores, defendiendo los de las élites empresariales".

"HAY QUE HACER PAÍS MEJORANDO LA VIDA DE LA CLASE TRABAJADORA"

El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía que ha participado en la manifestación celebradas en Málaga, ha agradecido la "lucha" de todos los trabajadores, porque gracias a ellos "tenemos servicios públicos, derechos laborales y mejoras para la clase trabajadora".

"Unos servicios públicos y unos derechos laborales que nos quieren robar una derecha antipatriota por mucha bandera en la que se envuelva", ha subrayado Valero, para indicar que por esta misma razón este jueves "hay que decir, frente a lo que quiere hacer la derecha, que hay que hacer país".

En este sentido, ha explicado que "hacer país es subir el SMI, las pensiones, fortalecer los sindicatos y mejorar la vida de la clase trabajadora, sea española o extranjera". Por eso, frente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "toca hacer país reduciendo la jornada laboral para ganar tiempo y vida, porque nuestras vidas valen más que su negocio", ha recalcado.

Por su parte, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado que "este 1 de mayo, no hay nada que celebrar mientras millones de españoles no puedan formar una familia, comprar una vivienda o llegar a fin de mes con su salario". Así, ha advertido que "Andalucía no necesita más pancartas ni más sindicatos subvencionados, lo que necesita es trabajo, seguridad y libertad".

"Tenemos las peores cifras de paro de Europa, y los jóvenes y autónomos viven con más impuestos y menos oportunidades que nunca", ha denunciado Gavira, tras subrayar que "PP y PSOE han fracasado", a pesar de lo cual "siguen gastando millones en chiringuitos ideológicos, mientras abandonan a quienes madrugan cada día para sacar adelante esta tierra". Además, ha recalcado que en el partido tienen claro que "el trabajador andaluz debe estar primero", por eso defiende "menos impuestos, más empleo y dignidad para los que de verdad sostienen Andalucía".