El Ministerio activa 47 máquinas quitanieves y 4.633 toneladas de fundentes para nevadas previstas en Andalucía y Murcia

Archivo - Camiones quitanieves del Plan Invernal. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado los medios necesarios para hacer frente a las nevadas que puedan producirse en Andalucía y Región de Murcia ante los avisos de nivel naranja emitidos para este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Para hacer frente a estos fenómenos, el Ministerio cuenta con 47 equipos quitanieves y una capacidad de almacenamiento de 4.633 toneladas de fundentes.

Según ha informado el Ministerio en una nota, además de realizar el Ministerio un llamamiento a la prudencia y a "extremar las medidas de precaución al circular por carretera", recomienda consultar la información y recomendaciones contenidas, aparte de en la cuenta de X del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob), en los enlaces oficiales de: Información DGT, cuenta de X de la DGT, información Aemet, cuenta de X de la Aemet.

Asimismo, el Plan de Vialidad Invernal del Ministerio persigue mantener las carreteras de la Red de Carreteras del Estado, en época invernal, cuando se ven afectadas por problemas de nieve o hielo, "en las mejores condiciones posibles de confortabilidad y seguridad".