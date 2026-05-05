El Ministerio de Trabajo aprueba una inversión de 50 millones para planes de Empleo en Andalucía

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; el ministro de la Presidencia, Justicia, Félix Bolaños; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID/SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros, ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Empleo y Economía Social, el desarrollo de los Planes de Empleo de Andalucía, Extremadura y Canarias, con la consiguiente participación del Estado en su financiación a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La financiación se realizará con cargo al presupuesto del SEPE y será de 50.000.000 euros para el Plan integral de empleo de Andalucía, 15.000.000 para el Plan integral de Empleo de Extremadura, y 45.000.000, para el Plan integral de empleo de Canarias

Según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en una nota, estos planes incorporan medidas para combatir el paro e impulsar el empleo en el archipiélago y ambas comunidades autónomas. El Real Decreto aprobado este martes regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación en el trabajo, para el ejercicio presupuestario 2026.

Por lo que se refiere al Plan de Empleo de Andalucía, serán objeto de financiación las actuaciones que se concreten en el convenio que se formalice entre el SEPE y la Comunidad Autónoma. En particular, las dirigidas a incentivar la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo mejorando sus condiciones, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso.

Asimismo, se incluyen incentivos a la contratación para el afloramiento de la economía sumergida; el desarrollo de Planes de Empleo social en actuaciones coordinadas con las distintas administraciones públicas al objeto de mejorar la empleabilidad de los colectivos especialmente vulnerables, actuaciones para la promoción y el mantenimiento del empleo autónomo y de servicios de apoyo a la creación de empresa; y a su vez actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral.

En resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas desempleadas. El texto del Real Decreto también incluye promover la contratación, y la consolidación e impulso del empleo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, especialmente en áreas de especial protección medio ambientales, tales como el entorno del Parque de Doñana.