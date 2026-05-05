Vox critica la inseguridad en Granada: "Mo nos podemos acostumbrar a esta nueva normalidad"

El secretario general de Vox, Joan Garriga, interviene ante los medios en Granada, junto a los candidatos de la formación por este partido por la provincia, Beatriz Sánchez Agustino y Ricardo López Olea. - VOX

GRANADA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha criticado este martes durante su visita a Granada, en el marco de la campaña electoral del 17M en Andalucía, "el deterioro de la seguridad" en distintos barrios de la ciudad.

Durante su visita, Garriga ha mantenido un encuentro con vecinos de la Zona Norte, donde ha dicho que ha podido escuchar "testimonios absolutamente desgarradores" de vecinos que han acabado normalizando situaciones como "el olor constante a marihuana, los cortes de luz provocados por viviendas convertidas en centros de producción o incluso los tiroteos".

Asimismo, ha señalado que muchos vecinos viven con miedo ante la presencia de agresiones, machetazos y episodios de violencia reiterados.

"Barrios que antes eran tranquilos, donde las familias podían pasear con normalidad, se han convertido en lugares donde salir a ciertas horas es un auténtico deporte de riesgo", ha afirmado.

Garriga también ha advertido de que esta situación no solo afecta a Granada, sino que se extiende a otras provincias de Andalucía y al conjunto de España. Por ello, el secretario general de Vox ha alertado de que "no nos podemos acostumbrar a esta nueva normalidad" y ha vinculado el aumento de la inseguridad a las políticas de los gobiernos de los últimos años.

En este sentido, ha señalado que "la inseguridad tiene responsables", y ha acusado "a quienes han gobernado" de haber "renunciado al control de las fronteras, impulsado políticas de efecto llamada y priorizado ayudas sociales y vivienda para quienes acaban de llegar".

Garriga ha recordado también los recientes episodios de violencia registrados en Cataluña: apuñalamientos, tiroteos y agresiones, como ejemplo de una situación que "se está extendiendo por todo el país".

Frente a ello, ha defendido que "esta situación se puede cambiar" y ha apelado a los ciudadanos a apostar por el modelo que Vox está impulsando en regiones como Extremadura y Aragón. "Nuestro compromiso es claro: poner a los españoles primero y hacer de las instituciones un instrumento al servicio de los ciudadanos", ha asegurado.

Entre las medidas propuestas, ha destacado la protección del sector primario frente a la competencia exterior, el impulso al acceso a la vivienda mediante la construcción de vivienda protegida, la reducción de impuestos y la concesión de avales para jóvenes y familias. Asimismo, ha insistido en la necesidad de aplicar el principio de "prioridad nacional" en el acceso a ayudas sociales y vivienda.

Por último, Garriga ha asegurado que su partido trabajará para "devolver la seguridad, la prosperidad y la tranquilidad a los españoles" y ha invitado a los andaluces a votar a Vox el 17 de mayo.