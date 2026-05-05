Maíllo asegura que prohibirá nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas: "Son incompatibles con la vivienda"

El candidato a la Presidencia de la Junta con Por Andalucía, Antonio Maíllo, en Granada. - ALEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato a la Presidencia de la Junta con Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha lanzado este martes una propuesta para prohibir nuevas licencias de viviendas de uso turístico en las zonas tensionadas de la comunidad.

"Cuando tengamos el derecho de vivienda conseguido en Andalucía, regularemos pisos turísticos sin problemas. Son incompatibles con la vivienda, o hay pisos turísticos o hay familias viviendo", ha afirmado Maíllo en el exterior del centro de menores de San Miguel en Granada, que ha puesto de ejemplo de la política de vivienda del PP, que ha calificado como "ley de la selva".

"Este centro de menores ya cerrado, ¿qué hace el Partido Popular? ¿Plantear una propuesta para construir vivienda? No, una subasta para que el mejor postor se haga con ella, un mejor postor que tiene que tener al menos dos millones y medio de euros y hacer un hotel", ha señalado el candidato de la coalición.

En este sentido, Maíllo ha lamentado la situación de barrios como el Albaicín ante la proliferación de pisos turísticos. "Se está produciendo una expulsión de sus vecinos de los barrios donde le ha visto nacer y crecer. Somos partidarios de la existencia de turismo, pero de un turismo regulado que no expulse a la gente de sus ciudades", ha subrayado.

En paralelo, el candidato de Por Andalucía ha destacado la necesidad de actuar ante la "emergencia habitacional" que vive la comunidad. Por ello, ha abogado por la liberación de "un gran número de viviendas para alquiler" mientras se amplía la construcción de inmuebles para uso residencial.

"Cuando estamos hablando de gente que no puede pagar el alquiler porque sale a 1.300 y ellos ganan 1.500 estamos hablando de una emergencia social y afortunadamente desde por Andalucía tenemos soluciones y tenemos propuestas", ha concluido.

El programa electoral de Por Andalucía incluye en materia de vivienda la aplicación de la ley estatal en la materia para aplicar la condición de zonas tensionadas, así como la aplicación de una tasa turística a nivel regional.

Asimismo, dentro de sus 25 propuestas clave, Por Andalucía asegura que limitaran las plazas turísticas en cada ciudad, reduciendo a 30 plazas por cada 1.000 habitantes