Victoria Fernández traslada a AJE Córdoba las medidas que prevé el PSOE para impulsar el emprendimiento

Victoria Fernández (centro) habla con los responsables de AJE, junto a ediles socialistas, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M Victoria Fernández ha trasladado este martes a responsables de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) en Córdoba "las líneas maestras del programa de gobierno de María Jesús Montero" y que "fundamentalmente van encaminadas a impulsar el emprendimiento, retener el talento local en el territorio, facilitar el cambio generacional, sobre todo en el sector primario, por su fortaleza en la provincia".

Según ha informado el PSOE en una nota, Fernández también ha dado cuenta a los responsables de AJE Córdoba sobre "la puesta en marcha del programa 'Primer Contrato Andalucía Talento', para facilitar la inserción laboral estable de jóvenes titulados universitarios y de Formación Profesional en el tejido productivo andaluz, en concertación con agentes económicos y sociales", una vez lleguen los socialistas al Gobierno de Andalucía.

Así, tras una reunión en la sede del PSOE de Córdoba con Félix Almagro y Esther Capitán, presidentes de AJE Andalucía y de AJE Córdoba, respectivamente, en la que han participado también los ediles socialistas Mamen González, Ángel Ortiz y Joaquín Dobladez, la candidata del PSOE ha destacado este programa de primer contrato, dentro de las iniciativas que persiguen "la atracción, retorno y retención de talento, orientada a la transformación del modelo productivo andaluz".

El objetivo de ello, según ha subrayado Fernández, es "posicionar a Andalucía como destino de profesionales altamente cualificados, investigadores y perfiles innovadores en sectores estratégicos, como transición ecológica, industria, salud, digitalización y economía del conocimiento".

La candidata socialista ha abundado en las "respuestas y soluciones que el PSOE ofrece a las principales reivindicaciones que plantean los jóvenes empresarios, que se centran en la sostenibilidad financiera, el acceso al talento y la conciliación", y ha defendido que "los derechos laborales y sociales pueden ir perfectamente de la mano del fortalecimiento de la economía y de la masa empresarial, como ha demostrado el Gobierno de España en los últimos años".

De hecho, las medidas promovidas por el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez "han posicionado a la economía española entre las más prósperas y de mayor crecimiento de la zona euro, al tiempo que se han arrojado cifras récord de empleo en nuestro país, con más de 22,5 millones de afiliados y la caía del paro al nivel de 2008".

Además, el PSOE abundará en "el derecho efectivo a un itinerario personalizado de inserción laboral, la transformación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en una agencia moderna, proactiva y centrada en las personas; en la recuperación de la red de orientadores y en la creación de una ventanilla única digital de empleo, todo ello para poder anticiparse a las necesidades de cualificación, identificar sectores emergentes y orientar la oferta formativa hacia las demandas reales del tejido productivo andaluz, evitando desajustes estructurales entre formación y empleo".

En cuanto al trabajo autónomo, el emprendimiento y la economía social, el programa socialista propone "un Plan Integral con financiación plurianual que simplifique trámites, mejore el acceso a recursos y acompañe todo el ciclo de vida de los proyectos, así como un sistema de apoyo financiero estable, basado en microcréditos, avales públicos y financiación en condiciones favorables que prioricen proyectos con impacto social, territorial o ambiental".

Junto a ello, Fernández ha señalado que "el Plan Andaluz de Relevo Generacional en el comercio y la pequeña empresa, facilitando la continuidad de negocios viables y evitando cierres por jubilación, también está entre las prioridades de gobierno del PSOE de Andalucía que, en el caso del modelo agrario de la provincia, compromete un apoyo extra a la agricultura y ganadería familiar con una Ley elaborada de la mano del sector, para facilitar el acceso a incentivos y ayudas públicas, garantizar la rentabilidad de las explotaciones y asegurar la continuidad de este modelo productivo, mayoritario en el campo andaluz".

Por otro lado, la dispersión territorial en la provincia y la lucha contra la despoblación "también tienen respuestas en el programa socialista", del que Victoria Fernández ha destacado "el impulso a una Ley de Derechos y Servicios Rurales, que garantice el acceso efectivo a servicios públicos de calidad en todo el territorio, incluido transporte y conectividad digital, cuyo objetivo será corregir las desigualdades territoriales y asegurar la igualdad de oportunidades entre el medio rural y el urbano".

A ello se unirá "un Fondo de Cohesión Rural contra la Despoblación, dirigido exclusivamente a zonas rurales y despobladas, con el objetivo de cerrar brechas económicas, generar oportunidades de empleo, especialmente para las mujeres, y garantizar la fijación de población".

Para concluir, Victoria Fernández ha pedido a los cordobeses que vayan a votar el 17M "desde la reflexión, y no desde los eslóganes y los bulos", y ha animado a la ciudadanía a que "analice lo que está pasando en sus casas y en sus pueblos y entornos", para que "den la confianza al PSOE y las herramientas para cambiar el Gobierno andaluz y poder cuidar a los emprendedores, a los que el PP los tiene topados por inanición".