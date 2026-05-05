Por Andalucía pide una estrategia integral para "frenar el vaciamiento rural" y "garantizar" servicios públicos

La número dos de la candidatura de Sevilla de Por Andalucía, Alejandra Durán, atiende a los medios. - POR ANDALUCÍA

LEBRIJA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

Por Andalucía ha presentado este martes en Lebrija (Sevilla) su programa destinado para el medio rural. Con estas medidas, la coalición propone una mayor financiación municipal y un refuerzo a los servicios públicos en los pueblos de la comunidad.

"El 54 % de los municipios andaluces ha perdido población desde el año 2000", ha indicado la número dos de la candidatura de Sevilla, Alejandra Durán, que ha asegurado que los municipios andaluces "atraviesan una crisis estructural marcada por la pérdida continuada de población".

"La buena noticia es que hay solución y pasa por blindar los servicios públicos y activar la palanca del municipalismo activo" ha destacado la candidata. En este sentido, Durán ha destacado el papel de los servicios públicos como "la infraestructura básica de la vida en el territorio".

Por otro lado, la número dos por Sevilla ha alertado de la "falta de movilidad" en el mundo rural, así como la "falta de oportunidades económicas". Dos factores que para Durán "imposibilitan la cohesión territorial y el arraigo".

"Una mejora de la financiación local repercute de forma directa en el bienestar de los vecinos y vecinas, y constituye una herramienta fundamental para revertir el proceso de despoblación" ha remarcado.

En este sentido, Por Andalucía defiende "reconstruir el equilibrio territorial desde el poder local, los servicios públicos, la movilidad y el empleo".

"Esta apuesta se concreta en más y mejor financiación municipal, la mejora de los servicios públicos en el mundo rural, avances en movilidad y conectividad, y el fomento de actividad económica que genere empleo en el territorio", ha concluido Durán.



