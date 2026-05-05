Maíllo cree que el Centra muestra que Por Andalucía es "la fuerza de izquierda con capacidad de crecimiento" el 17M

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios en Granada. - ALEX CÁMARA/EUROPA PRESS

GRANADA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha considerado este martes que la encuesta preelectoral que ha publicado la Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, "empieza a recoger" su percepción de que la coalición que él lidera es "la fuerza de izquierda con capacidad de crecimiento" de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Así lo ha apuntado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en una atención a medios en Granada en el marco del quinto día de campaña electoral en Andalucía, y al hilo de la citada encuesta, realizada a partir de una muestra de 8.000 entrevistas, que vaticina que el PP-A vencería de nuevo los comicios, aunque podría perder por uno o dos escaños la mayoría absoluta que alcanzó en 2022, mientras que la coalición Por Andalucía mejora en dos décimas su intención de voto respecto a hace cuatro años, hasta lograr un 7,9%, y podría conseguir entre cuatro y siete diputados, frente a los cinco de la última legislatura.

El candidato de Por Andalucía ha valorado así que la intención de voto para su coalición, en esta encuesta y en otras, va acompañada de una "flecha" que "va para arriba", y ha apelado a la "movilización" y a la "conciencia de sectores progresistas de izquierda" para mejorar sus resultados en la cita del 17 de mayo.

De igual modo, y tras el debate a cinco organizado este pasado lunes por RTVE para las elecciones andaluzas, Maíllo ha aprovechado para sentenciar que "Andalucía se merece un gobierno que diga la verdad antes del 17 de mayo" en relación al "escándalo de los cribados de cáncer", algo a lo que, según ha criticado, "se negó" en dicho debate el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Tras augurar que ese silencio "le va a castigar en las urnas" a Juanma Moreno, el candidato de Por Andalucía ha incidido en valorar que en su coalición respiran "optimismo, capacidad de crecimiento, movilización", y cuentan con "miles de voluntarios cuya intervención en la campaña está siendo determinante para esa suma de simpatía" que él percibe "en la calle personalmente como candidato, y que ellos lo están sintiendo en las campañas del 'tú a tú' y en las visitas en sus pueblos y ciudades", ha agregado.

"LA ALTERNATIVA AL MODELO DEL PP"

Además, Antonio Maíllo ha defendido que tras el debate a cinco de este pasado lunes en RTVE "ha quedado claro" que Por Andalucía es "la alternativa al modelo del PP", y ha agregado que le "sorprendió gratamente que Moreno estuviera obsesionado" con él en dicho debate, porque fue "el único grupo que planteó propuestas", según ha defendido.

Maíllo ha proclamado que Por Andalucía es "una coalición unitaria" en la que ha quedado "claro que tenemos voluntad de construir una Andalucía de esperanza", y después de este debate "hay una mayor simpatía y una mayor conciencia en el electorado progresista de izquierdas de que hay una oferta y una propuesta electoral que solamente puede hacer crecer, y que plantea propuestas, soluciones, es solvente y tiene rigor para plantear una propuesta de futuro" frente al "destrozo" que, en su opinión, ha aplicado el PP-A de Juanma Moreno en "los servicios públicos", y a su "ausencia de política de vivienda".

