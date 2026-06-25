La ministra de Vivienda reivindica ante Moreno el Plan Estatal y pide "agotar todas las vías" para un alquiler asequible

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (1i), la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (3d), y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (2d), visitan, junto a sus nuevos inquilinos, una de las viviendas de la promo - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reivindicado este jueves en Sevilla, en un acto de entrega de viviendas protegidas, junto al presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el Plan Estatal de Vivienda y la inversión de más de 1.600 millones en esta comunidad en los últimos años, mientras que ha apelado a "agotar todas las vías" para que haya alquileres asequibles.

Así se ha pronunciado Rodríguez en el acto de entrega a familias de las 137 viviendas protegidas de la promoción 'Residencial Puerta de Jerez', en Palmas Altas, junto a Juanma Moreno y al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que también han intervenido. Ha asistido también el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

La ministra ha felicitado a las familias por este día motivo "de felicidad" y ha destacado que entre los nuevos inquilinos haya un bebé de cinco meses. "El inquilino más joven al que yo he entregado unas llaves", ha apuntado Rodríguez, quien ha señalado que acceder a una vivienda pública "no es una lotería", aunque popularmente se suela usar esa expresión, sino un "derecho" y todas las administraciones tiene que trabajar para garantizarlo.

"Entre tanto lío, que puede parecer que es la política, yo reivindico esta política como la política con mayúsculas, útil y la que viene a servir, transformar y mejorar la vida de la gente", según ha manifestado la ministra, para quien si "algo merece la pena hoy en este país, es trabajar por levantar más vivienda y por consolidar el derecho de acceso a una vivienda y la fórmula es el acuerdo y la colaboración" entre administraciones.

Ha destacado el "esfuerzo importantísimo" por la construcción de vivienda pública en Sevilla, ya que Gobierno central y otras administraciones públicas están contribuyendo a levantar más de 4.600 viviendas.

"Y tenemos que seguir construyendo y poniendo más recursos", según ha reclamado la ministra, quien ha destacado Andalucía es una de las comunidades "donde más esfuerzo está haciendo el Gobierno de España por el derecho a la vivienda", con una inversión de más de 1.600 millones de euros en los últimos años.

Asimismo, ha reivindicado el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que ha confiado en que sirva para que haya más viviendas.

La ministra se ha pronunciado así después de que este pasado martes, el Gobierno andaluz formulara un requerimiento al Consejo de Ministros previo a un conflicto de competencia contra el contenido del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026- 2030 por "no respetar el orden competencial recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía".

En relación con el problema de los altos precios del alquiler, Rodríguez ha considerado que hay que hacer todo lo posible para que se "congelen", "dar tranquilidad a los contratos de alquiler y reconducir algunas viviendas que hoy se utilizan para otras cosas", punto en que ha expresado su preocupación por el alto número de viviendas turísticas que existen en ciudades como Sevilla.

"El Banco de España dice que el 50 por ciento de las viviendas que se alquilan no son para vosotros, sevillanos y sevillanas, son para pisos turísticos. Y yo defiendo que en momentos de crisis, todas las viviendas tienen que ser para la gente", ha indicado Rodríguez.

Ha señalado que los recursos que se han puesto a disposición de la Junta de Andalucía, permiten adquirir viviendas para ponerlas a disposición de la gente con un alquiler "asequible de no más de 600 euros", de manera que hay que "agotar todas las vías", mientras que se sigue con el proceso de construcción de más viviendas. "Eso es lo que deberíamos hacer todas las administraciones públicas", ha apuntado.

A continuación, Juanma Moreno, que ha felicitado a las familias que han recibido hoy su nueva vivienda, ha valorado que entre todas las administraciones se pueda hacer el "milagro" de construir nuevas viviendas y ha defendido que, en Andalucía, en los últimos años, se ha "cuadruplicado el número de viviendas públicas, pero no es suficiente".

"Ministra, aquí se trata de que arrimemos el hombro todos; de que todos pongamos lo que tenemos que poner, cada uno sus recursos y posibilidades para llegar a resolver un grave problema que tenemos en el conjunto de España como es el del acceso a la vivienda", ha señalado Juanma Moreno, para quien ante un asunto de este importancia no caben los colores políticos, sino que tiene que haber la "máxima cooperación y colaboración" entre administraciones.

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha señalado que la entrega de estas viviendas facilita "lo que para muchas personas es el proyecto más importante de su vida" y ha destacado que la actuación se enmarca en las 2.202 viviendas protegidas municipales que están en marcha, distribuidas en 23 promociones. Asimismo, ha detallado que estas viviendas cuentan con una inversión municipal de 15,7 millones de euros y disponen de plazas de aparcamiento, espacios comunitarios, gimnasio y piscina.