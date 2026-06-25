PSOE-A afea el "cinismo" de Moreno por "ponerse en la foto" de una entrega de viviendas "sin financiación" de la Junta

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en una foto de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha criticado este jueves "la incoherencia y el cinismo" del presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno (PP-A), por "ponerse en la foto" de una entrega de viviendas en alquiler asequible en Sevilla junto a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, que no tiene "financiación autonómica alguna", y a pesar de que el Ejecutivo del PP-A "va a recurrir la ley estatal que hace posible este proyecto residencial".

Así lo ha manifestado en una nota el portavoz socialista después de que Moreno haya participado este jueves junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrega de llaves de 137 viviendas destinadas a alquiler social por un periodo mínimo de 50 años ubicadas en la zona de Palmas Altas, en el distrito Bellavista-La Palmera de Sevilla.

"Moreno Bonilla lo ha vuelto a hacer, se ha puesto en la foto de la entrega de viviendas que pagan otros", ha criticado Francisco Cuenca, que ha remarcado que dichas viviendas de protección oficial (VPO) en la capital hispalense han supuesto una inversión de 22,8 millones de euros, "financiados con doce millones por el Ayuntamiento de Sevilla a través de Emvisesa, y casi once millones aportados por el Ministerio de Vivienda a través de fondos europeos".

El portavoz del PSOE-A ha lamentado que a Moreno "no le da vergüenza" practicar una forma de gobernar que consiste en "inaugurar y hacerse fotos en proyectos que paga el Gobierno de España", con el "agravante" de que la construcción de estas viviendas públicas en alquiler asequible entregadas en Sevilla ha sido "impulsada por la ley estatal que el propio Moreno Bonilla va a recurrir ante el Tribunal Constitucional".

"¿En qué quedamos, la ley es muy mala y por eso la lleva al Constitucional, o es muy buena para sacar rendimiento político haciéndose la foto con las viviendas que hace posible esa misma ley y que financia al Gobierno de España?", se ha preguntado el portavoz de la dirección regional socialista.

"Unos ponen el dinero y Moreno Bonilla pone la cara, la cara dura", ha censurado Cuenca antes de agregar que los andaluces no se merecen "a un presidente que esté sólo para la propaganda".

El portavoz del PSOE-A ha exigido así al también presidente del PP-A que se deje "de postureo" y se ponga ya "a trabajar", y ha concluido aseverando que el pueblo andaluz merece "un presidente que asuma sus competencias en materia de vivienda y construya VPO de verdad, no aquellas que son lujo y que valen más de 300.000 euros".