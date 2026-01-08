Minuto de silencio en Jaén por el "asesinato machista" de Quesada, en cuyo proceso judicial se personará la Junta

Minuto de silencio para condenar la muerte por violencia machista de una mujer en Quesada. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jaén ha guardado este jueves un minuto de silencio para condenar el presunto "asesinato por violencia machista", ocurrido el 4 de enero en Quesada, de una mujer de 38 años a manos de su expareja, en cuyo proceso judicial se personará la Junta de Andalucía "como acusación particular".

La plaza de las Batallas ha acogido esta concentración convocada por la Subdelegación del Gobierno de España en repulsa por la primera víctima mortal de la violencia de género registrada en España en 2026, a la que han asistido responsables de diversas administraciones además de miembros de organizaciones como sindicatos y partidos políticos y ciudadanos particulares.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández; el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella; la vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, así como la alcaldesa de Quesada, Yolanda Marcos, y el de Jaén, Julio Millán, han sido algunos de los representantes institucionales presentes.

Durante el acto, el subdelegado ha trasladado su pésame a los familiares y personas allegadas de la víctima y ha reiterado la necesidad de que el entorno más cercano actúe con responsabilidad y compromiso ante cualquier indicio de violencia.

En este sentido, ha señalado que, en muchas ocasiones, las víctimas no se encuentran en condiciones de denunciar ni de comunicar la situación que atraviesan, por lo que la colaboración de familiares, amistades y personas próximas resulta fundamental para favorecer su protección y activar los mecanismos de ayuda necesarios.

De su lado, el delegado del Gobierno andaluz ha confirmado que la Junta "ha iniciado los trámites para personarse en el procedimiento como acusación particular".

La víctima tenía 38 años y existían denuncias previas por violencia de género contra su agresor, un hombre de 61 años para el que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Cazorla decretó este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Se le imputa la presunta comisión de un delito de homicidio y quebrantamiento de una orden alejamiento que le había sido impuesta en una sentencia reciente.

COMPROMISO

Por otra parte, Fernández ha recordado que, durante el pasado año, desde la Subdelegación del Gobierno en Jaén se llevaron a cabo 46 minutos de silencio, uno por cada mujer asesinada en 2025. "Quiero agradecer el compromiso de todas las personas que nos han acompañado, ya que cada uno de estos silencios es un acto de recuerdo, de respeto y, sobre todo, de concienciación y responsabilidad", ha afirmado.

Al respecto, ha apuntado que este compromiso ciudadano refleja de manera tangible el espíritu del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado en 2017 y renovado y actualizado en febrero de 2025.

Esta actualización ha ampliado las medidas de 290 a 461, incorporando nuevos ejes centrados en la violencia vicaria, la violencia económica y la violencia digital, y reforzando la protección frente a la violencia sexual y la trata, con especial atención a las mujeres del ámbito rural y a aquellas con discapacidad, así como con un incremento del 50 por ciento en su financiación, que debe ser asumido por todas las administraciones.

Respecto a esto, ha señalado que, desde el año 2003, 1.343 mujeres han sido asesinadas en España como consecuencia de la violencia de género. A estas cifras se suman, desde 2013, 65 niños y niñas asesinados en el contexto de la violencia ejercida contra sus madres, así como más de 500 menores que han quedado huérfanos por esta causa.

En relación con los datos más recientes, ha precisado que en 2025 se contabilizaron 14 víctimas mortales por violencia machista en Andalucía, según los datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, mientras que en el conjunto de España fueron 46.

VIOLENCIA ESTRUCTURAL

El subdelegado ha enfatizado que como sociedad democrática, no se puede tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo y ha insistido en que la violencia machista constituye una violencia estructural, sustentada en la discriminación sexista, la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres.

En este punto, ha subrayado que la erradicación de la violencia machista es una "prioridad incuestionable" para el Gobierno de España y que la respuesta debe ser colectiva, firme y sostenida en el tiempo, situando a la sociedad de manera inequívoca del lado de las víctimas y rechazando cualquier forma de machismo.

De este modo, ha destacado la importancia de la prevención, que debe abordarse de forma transversal, con especial protagonismo del ámbito educativo, donde los centros escolares desempeñan un papel esencial en la promoción de la igualdad, el respeto y la convivencia desde la infancia.

RECURSOS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

El subdelegado ha recordado que, en caso de emergencia, pueden llamar a los teléfonos de la Policía Nacional (091), de la Guardia Civil (062) y de Emergencias (112) o utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a las FCSE con geolocalización.

Sobre cómo asesorarse, se ha referido al teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8,00 a 22,00 horas todos los días, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género, puesto que se trata de "un deber de toda la sociedad".