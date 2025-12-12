Una moción del PSOE en Granada pedirá "proteger el modelo educativo de las escuelas infantiles"

Los concejales del PSOE de Granada Jacobo Calvo y Raquel Ruz - PSOE

GRANADA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado una moción que se elevará al próximo pleno del Ayuntamiento de la capital granadina con el objetivo de "proteger el modelo educativo de las escuelas infantiles municipales de Granada y garantizar su viabilidad ante la inminente entrada en vigor del Decreto 76/2025 de la Junta de Andalucía".

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha explicado que esta iniciativa nace del diálogo con la comunidad educativa para defender unos servicios públicos que "son motivo de orgullo y un referente internacional tras 45 años de andadura", por lo que ha calificado de "obligación política" impulsarlos y protegerlos frente a una normativa autonómica que, en su redacción actual, a su parecer "pone en riesgo la continuidad del proyecto pedagógico integral de cero a seis años de la Fundación Granada Educa".

Ruz ha detallado que la propuesta "no responde a un capricho político, sino a una necesidad técnica, educativa y económica urgente", ya que la aplicación estricta del decreto obligaría a "dividir" las instalaciones en dos núcleos diferenciados y a separar los cuerpos directivos y docentes, "lo que generaría un sobrecoste inasumible que el Ayuntamiento tendría que soportar, poniendo en peligro la propia existencia del proyecto tal y como se conoce hoy".

Al respecto, la portavoz ha instado a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, a defender los intereses de las familias granadinas apoyando esta moción, que "busca soluciones conjuntas y dialogadas para que el nuevo marco normativo no suponga un retroceso en la calidad de la enseñanza municipal".

Por su parte, el concejal socialista Jacobo Calvo ha profundizado en los detalles de la moción, aclarando que, aunque su grupo apoya firmemente la gratuidad del ciclo de cero a tres años como "una medida muy demandada por la ciudadanía y por el PSOE, que permite potenciar el valor educativo en estas edades, además de favorecer la conciliación", el decreto diseñado por el Gobierno andaluz "no ha tenido en cuenta la singularidad de las escuelas infantiles municipales de Granada, que funcionan como una unidad pedagógica y no como centros fragmentados".

En este contexto, ha apuntado que "no reconocer esta especificidad obligaría a realizar obras costosas e inviables para duplicar accesos y espacios comunes, además de forzar la creación de dos claustros y dos consejos escolares distintos dentro del mismo edificio, lo que en la práctica supondría la ruptura total del modelo y una merma en la calidad de la atención al alumnado".

Para evitar este escenario, Calvo ha desgranado la propuesta que los socialistas llevan al pleno, la cual insta a la Junta de Andalucía a incorporar una disposición adicional en el decreto que reconozca expresamente la singularidad del modelo de Granada, permitiendo su continuidad organizativa sin las duplicidades exigidas a los centros estándar.

Asimismo, el concejal ha reclamado la firma de un convenio específico de colaboración entre ambas administraciones que asegure la financiación de la gratuidad cubriendo el coste real de las plazas y respetando las ratios actuales, que garantizan una atención más individualizada y de mayor calidad.

Calvo ha concluido apelando al espíritu de consenso que ya permitió aprobar los estatutos de la fundación por unanimidad en el mandato anterior, insistiendo en que la gratuidad debe servir para reforzar y blindar la oferta pública, y no para desmantelar una experiencia de éxito consolidada.