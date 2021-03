Molina (PP) espera celebrar los congresos locales de Córdoba antes de final de año y ser "pioneros" en gestión cercana

Apuesta por "trabajar desde abajo" y desde 2022 en todos los municipios, incluidos en los que el PP "no tiene prácticamente implantación"

CÓRDOBA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Córdoba y candidato a la reelección en el congreso extraordinario del 13 de marzo, Adolfo Molina, destaca que "lo ideal" sería celebrar todos los congresos locales antes de final de este año para dedicarse desde 2022 a "trasladar el proyecto" cada uno de los distintos representantes en los municipios, aunque admite que le "preocupa" la situación por la pandemia del coronavirus Covid-19 en cuanto a su evolución para permitir cómo se celebran, apuntando a las nuevas tecnologías.

En este sentido, Molina valora que en el PP cordobés van a ser "pioneros" con una herramienta informática para acercar la gestión que se realiza desde los distintos cargos, algo que "los afiliados han pedido siempre y no se había terminado de perfilar", con el fin de que "haya transparencia y se dé cuenta del trabajo" con las visitas a los pueblos y la labor en las instituciones.

En una entrevista con Europa Press, el popular explica que con el comunicado que se presentará en el congreso con el título 'Un nuevo modelo de partido al servicio de Córdoba', que estará coordinado por Félix Romero y Lourdes Morales, quiere que "se reflexione sobre cómo debe funcionar el partido en el siglo XXI".

Al respecto, apunta que "ahí hay dos cuestiones, como es la participación de los afiliados con herramientas que ya han venido a quedarse --ya hay reglamentos para votar en una reunión telemática y se va a ver en un congreso por primera vez--, y la gestión del equipo territorial y los cargos del partido" con una herramienta informática sobre el trabajo diario.

Sobre la mencionada herramienta, asegura que en el PP cordobés van a ser "pioneros" en "implementar ese trabajo que se va a empezar ya" y que "también va a cambiar la manera de funcionar en el PP".

Como ejemplo, destaca que en este tiempo de pandemia "el partido para seguir pegado a los problemas reales de los ciudadanos se ha adaptado como lo han hecho todas las empresas y todo el mundo, usando las nuevas tecnologías", aunque con "una sensación de impotencia a veces, sobre todo al principio", cuando veía a "los alcaldes que lo estaban pasando muy mal con esta situación, que muchas veces se encontraron sólos, sin saber cómo actuar en los primeros tiempos".

En este caso, elogia que "son los alcaldes los que han estado subidos en el tractor desinfectando sus pueblos, haciendo mascarillas en marzo y abril de 2020", de modo que "ahí es donde ves que cómo el partido y la política están al pie del cañón y es la ayuda más directa a las personas".

Por tanto, "nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías", asegura Molina, quien, no obstante, remarca que a él le gusta "ver a la gente y hablar", algo para lo que espera que "muy pronto se pueda superar esta situación y salir a la calle como siempre".

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ANTE LA RENOVACIÓN

De este modo, el popular lamenta que "las nuevas tecnologías hacen imposible el contacto directo", que en el trabajo del partido es "muy importante", de ahí que ahora mismo vea la situación como "un hándicap" ante la labor interna, porque "en el año 2023 sí o sí hay elecciones municipales y se necesita que el partido sea fuerte en muchos municipios", de forma que "ahí donde hay que renovar, buscar personas y sumar personas al proyecto, eso con las nuevas tecnologías es muy difícil", argumenta.

Al hilo, sostiene que "a veces hay que ir a hablar con unos y otros y eso no se puede hacer sin estar en el pueblo", por lo que ahí es donde ve él ahora mismo "el problema más importante".

En cualquier caso, el candidato a la reelección confía en que "muy pronto con la vacuna y la responsabilidad de todos se pueda superar esta situación", y con ello afrontar los congresos locales, que llegarán después del congreso provincial del 13 de marzo.

Según comenta, "hay municipios donde el PP no tiene prácticamente implantación e ir a buscar esa implantación, crear partido y trabajarlo desde abajo sin poder ir es muy difícil para el PP y para todos".

No obstante, recuerda que él siempre ha defendido que "los resultados vienen cuando hay un trabajo continuado desde abajo, no por ocurrencias dos meses antes de las elecciones", motivo por el que apuesta por que "cuanto antes haya un grupo de personas organizadas con junta local trabajando y un candidato que pueda contar a sus vecinos que tiene un proyecto de futuro para su pueblo las cosas irán mejor", pero "eso no funciona ni con ocurrencias de última hora, ni con políticas cenizas", advierte.

Ante ello, puntualiza que a él no le gusta "la gente que está haciendo una oposición de todo está mal", sino que "hay que contar a la gente que se tiene proyecto y se va a hacer su vida mejor". "Eso es lo que hay que estudiar en cada sitio y que se haga lo antes posible", insiste.

"EL PARTIDO, REFLEJO DE LA SOCIEDAD"

En este sentido, afirma que "hay sitios donde las cosas están funcionando bien y mejor no tocarlo, sino intentar sumar a más personas al proyecto, porque se trabaja muy bien en muchos municipios", mientras que "en otros donde no se hace eso, hay que ver por qué no se trabaja bien y cómo conseguir que al final el partido sea reflejo de la sociedad, en la que participa y forma parte". A tal efecto, entiende "la dificultad que tienen muchos compañeros en muchos pueblos".

En su opinión, "lo ideal sería tener los congresos locales y dedicarnos el año 2022 a trasladar el proyecto", pero le "preocupa la situación" de la pandemia. Así, enfatiza que "se va a poner todo el empeño, pero lo ideal es que las personas que quieren ser alcaldes de sus pueblos en el año 2023 y también ayudar a Juanma Moreno cuando se presente a las elecciones autonómicas, cuanto antes estén resueltos" los congresos y "funcionando" desde los municipios, "mejor".

Entretanto, comenta que "ahora mismo la salud del partido no es mala en muchos sitios", aunque hay diez municipios "donde hay que hacer un trabajo importante de implantación", si bien "hay otros 67 donde se trata de mejorar y seguir sumando paso a paso", según subraya Molina.

En concreto, el PP no tiene concejales en estos momentos en Fuente Carreteros, La Guijarrosa, Hornachuelos, Montemayor, Nueva Carteya, Palenciana, San Sebastián de los Caballeros, Villa del Río, Villaharta y Villaralto.