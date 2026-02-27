El monasterio de La Cartuja de Granada abre 'Silentia', una muestra que acerca la espiritualidad de los monjes cartujos

Imagen de 'Silentia' en el monasterio de La Cartuja - ARZOBISPADO

GRANADA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El monasterio de La Cartuja ha ampliado la oferta turística de Granada con la exposición 'Silentia', que propone una experiencia "inmersiva" que acerca al visitante a la espiritualidad de los monjes cartujos que un día habitaron este monumento de la diócesis. La iniciativa se enmarca en el proyecto 'Expedición 4.0 al Medievo', emprendido junto con otras siete diócesis españolas.

La presentación tuvo lugar este pasado jueves, según ha informado el Arzobispado de Granada en una nota de prensa en la que ha detallado que 'Expedición 4.0 al Medievo' cuenta con una subvención de 700.000 euros del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, y ha sido reconocido recientemente con el Premio Iglesia Sostenible, otorgado por la Oficina de Sostenibilidad de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española.

En una visita privada con el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, la alcaldesa, Marifrán Carazo, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Montilla, entre otras autoridades y representantes de la sociedad civil, los participantes pudieron conocer la espiritualidad cartujana en su recorrido por las principales estancias del monasterio, incluida su iglesia, la sacristía y la parte posterior al altar.

En las palabras de bienvenida, el arzobispo, que ha enfatizado la "joya escondida" que es el monasterio de La Cartuja, ha subrayado la necesidad del silencio en el mundo actual, al mismo tiempo que lo ha reivindicado para la ciudad de Granada.

"Necesitamos el silencio. En esta sociedad de polución de sonidos, necesitamos quitar ruido en nuestra vida. Necesitamos escucharnos unos a otros. Y necesitamos la escucha con Dios, para reflexionar y no ir a golpe de impulso", ha señalado Monseñor Gil Tamayo, quien también ha apelado al silencio que "ayuda a mirar también", con una invitación así "a ser receptores en el silencio elocuente".

"Que en Granada haya un silencio operante. Encontrar el silencio para rezar, reflexionar. Pasar por una iglesia, entrar, y aprovechar del ambiente de silencio y elocuencia de la belleza. Esto nos vendrá bien para el alma y el espíritu, y para esta sociedad nuestra", ha concluido el arzobispo.

Por su parte, Carazo, según han informado también desde la archidiócesis de Granada, se ha referido a lo "importante" que son estas "visitas únicas y diferentes, novedosas, utilizando la oportunidad" que "dan las nuevas tecnologías, aportando una experiencia nocturna". "La Cartuja forma parte de la red tan importante de patrimonio que tenemos y es una oportunidad de complementar la visita diurna", ha explicado la regidora.

Las otras diócesis de 'Expedición 4.0 al Medievo' impulsarán otros aspectos con las novedades técnicas y tecnológicas, para hacer de la visita cultural una experiencia humana que toque los sentidos. Así, en Jaca (Huesca), se desarrollará el aspecto de la mujer medieval; en Barbastro (Huesca), el mundo rural y la identidad; en Toledo, la convivencia e interculturalidad; en Burgos, la cantería y la evolución constructiva; en Plasencia (Cáceres), el arte y sus transformaciones; en Pamplona, las costumbres y celebraciones; y en Bilbao, la vida cotidiana.