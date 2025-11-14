Montero acusa a la Junta de "criminalizar y cuestionar" a las mujeres con cáncer de Amama tras su requerimiento

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado y criticado este viernes la "estrategia" que achaca al Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno (PP-A) de "criminalizar, poner en duda y cuestionar" a las integrantes de la asociación Amama, de mujeres con cáncer de mama, tras el requerimiento formal de información que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le envió este pasado jueves a propósito de la crisis del programa de detección precoz de dicha enfermedad en la sanidad andaluza.

En concreto, la Dirección Gerencia del SAS ha remitido un escrito dirigido a la presidenta de la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama para requerirle "formalmente para que, en el plazo máximo de diez días hábiles", le remita "toda la información, documentación o testimonios de los que pudieran disponer" en relación a posibles incidencias con el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

En concreto, mediante este requerimiento, que firma la dirección gerente del SAS, Valle García, se solicita a Amama información que pueda disponer la asociación relativa "a mujeres en las que se hubiera producido una falla de información y un retraso en la realización de la prueba diagnóstica recomendada tras un hallazgo radiológico probablemente benigno".

La también ministra de Hacienda y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, se ha pronunciado este viernes sobre esta cuestión en una atención a medios antes de participar, en Sevilla, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el acto de inauguración de la 19 Feria Provincial de Mujeres Empresarias (Fepme).

María Jesús Montero ha considerado "lamentable y, por supuesto, absolutamente reprochable, que la Junta de Andalucía continúe en la estrategia de criminalizar, de poner en duda, de cuestionar a las organizaciones de mujeres que nos han permitido conocer que había un problema gravísimo que ponía en riesgo la salud de las mujeres".

"No se puede entender" esa actitud, ha continuado la dirigente socialista, que ha criticado que la Junta no opte por "colaborar", por "tener la capacidad de entendimiento, de dar explicaciones", y que haya pasado ya "un mes y medio sin que sepamos qué ha ocurrido con la crisis de los cribados del cáncer de mama", y "por qué se produjo" lo que desde el Gobierno andaluz consideran "un error", y que ella entiende que es "la punta del iceberg" de un "deterioro del conjunto del sistema sanitario" andaluz, que "está en riesgo en las manos del presidente" de la Junta, Juanma Moreno, ha agregado.

Montero ha incidido en señalar que le parece "lamentable que se quiera criminalizar a Amama, a un colectivo de mujeres normales, que no tienen experiencia política, que no son personas que estén en esto para tener una visibilidad, sino todo lo contrario", que lo que hacen es "apoyarse unas a otras cuando se vive un proceso tan traumático como el diagnóstico de un cáncer de mama, y que tengan que estar en el punto de mira" porque --según ha continuado la líder del PSOE-A--, el presidente de la Junta y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, "permanentemente victimizan, criminalizan y, por tanto, están contribuyendo a que estas mujeres sufran esa doble victimización", ha aseverado.

