Montero afea a Feijóo "seguir el guión" del PP ante la guerra "ilegal" de Irak y urge a Moreno a rectificar su posición

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, atiende a los medios en Montoro (Córdoba). - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS

MONTORO (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está siguiendo el mismo guión" que secundó su partido, entonces dirigido por José María Aznar, cuando la guerra "ilegal" de Irak iniciada en el año 2003, cuando aquel Gobierno de España del PP "mintió respecto a por qué, sin amparo de legalidad, se invadió a otro país" por parte de una coalición liderada por Estados Unidos.

Así lo ha manifestado la también ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz en una atención a medios durante una visita a Montoro (Córdoba), y al hilo del posicionamiento que Núñez Feijóo ha trasladado en relación a la guerra contra Irán iniciada este pasado fin de semana por Estados Unidos e Israel, y que María Jesús Montero ha animado al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, a "rectificar".

María Jesús Montero ha señalado que "no tiene ningún sentido" que en el PP caigan "en el mismo error" en el que, a su juicio, incurrió dicha formación cuando la guerra de Irak al "dejarse arrastrar por una potencia sin ni siquiera tener criterio propio" para implicar a España en una "guerra ilegal" que tuvo "consecuencias posteriores" para el país.

La vicepresidenta primera ha valorado la declaración institucional que este miércoles ha pronunciado a primera hora de la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dejando muy clara la posición" de España ante este "conflicto internacional", que parte del mensaje de "no a la guerra", según ha remarcado.

En esa línea, Montero ha defendido que para el Gobierno español actual "es fundamental trasladar que los conflictos, las discrepancias, los problemas entre Estados hay que resolverlos por la vía del diálogo y la vía diplomática", y "no se pueden alterar las reglas de juego del orden internacional", aunque España "condene regímenes" como los que "en este momento, por ejemplo, existen en Irán", ha añadido.

"Nada justifica que exista una alteración de ese derecho internacional", que es el que "protege los derechos humanos", según ha aseverado la vicepresidenta, que ante ello ha llamado la atención acerca de que Feijóo haya optado por "contraponer el orden internacional y los derechos humanos", según ha criticado antes de remarcar que "una cosa conlleva a la otra, y si uno no respeta el derecho internacional no está respetando los derechos humanos, y viceversa".

En esa línea, Montero ha defendido que "el derecho internacional que España defiende es lo que permite garantizar que en todo el planeta se va a producir un respeto a los derechos humanos", y hay que dejar claro a los ciudadanos que España se sitúa "del lado de la paz, del diálogo, de la resolución pacífica de los conflictos", ha subrayado.

Desde la premisa de que "esta escalada" bélica "no tiene ningún sentido", la vicepresidenta primera ha realizado "un llamamiento serio a la desescalada, a la solución dialogada y al respeto a ese derecho internacional".

USO DE LAS BASES DE ROTA Y MORÓN

Además, ha respaldado la respuesta "muy clara" del Gobierno de España en relación al uso de las bases militares estadounidenses ubicadas en Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), que se sustenta en la idea de que "cualquier utilización, cualquier objetivo que se plantee en las bases militares que están en territorio andaluz, tiene que respetar el convenio de uso", que "establece claramente que tiene que haber autorización por parte del Gobierno de España para que esas bases se utilicen en un sentido o en otro".

En ese punto, Montero ha reafirmado que "el Gobierno de España no va a autorizar que las bases militares instaladas en territorio andaluz contribuyan a incrementar la escalada bélica a la que estamos asistiendo".

Además, ha puesto de relieve que, este martes, "la propia Comisión Europea tuvo que responderle" al presidente estadounidense, Donald Trump, "cuando, de una forma poco adecuada, poco menos que vino a amenazar a España".

Frente a ello, Montero ha querido dejar claro que el Gobierno de España no va a ser "vasallo de nadie" ni se va a "dejar amenazar", y va a "defender lo que creemos", que es "en unos valores que tienen el diálogo como bandera, que huye de utilizar la fuerza bruta, la fuerza de la guerra, para la solución de conflictos".

También ha apuntado que "sería responsable" que "el principal partido de la oposición" --en alusión al PP--, "ante una advertencia como la que recibimos ayer, estuviera del lado del Gobierno", porque eso conlleva "hacer más fuerte a España", y también que "estuviera del lado de la Comisión Europea, que tuvo que salir a decir que no se puede amenazar en términos comerciales a un país de la Unión Europea, porque eso significa plantearle el órdago al conjunto de la Unión", ha remarcado la vicepresidenta.

A preguntas de los periodistas sobre las posibles "represalias" que pueda conllevar para España el posicionamiento de su Gobierno frente a dicho conflicto, Montero ha respondido que "no se trata de que uno tenga que posicionarse en función de las amenazas", y se ha preguntado en ese punto "qué dignidad tendría un país cuando, en función de amenazas que puedan hacer terceros, uno cambie su posición, su credibilidad y sus principios".

En esa línea, ha aseverado que "España va a defender su dignidad, su criterio, su autonomía, como tiene que hacer en un proyecto global, el de la Unión Europea", teniendo claro que "si se ataca a un país" de la UE, "si se le afrenta incluso verbalmente, se está afrentando al conjunto de la Unión, porque en eso consiste la alianza que tenemos con Europa", según ha añadido.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda ha agregado que "las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España pasan obligatoria y necesariamente por relaciones con la Unión Europea", y ha indicado que "si hubiera algún tipo de situación de encarecimiento de precios, tanto en relación con la energía o con determinadas materias primas o con cualquier producto", ya hay precedentes de cómo el Gobierno de España, ante situaciones así, "siempre ha actuado de forma muy rápida, facilitándole la economía a las familias y empresas".

"Lo hicimos durante la guerra de Ucrania, lo hemos hecho cada vez que hemos tenido un conflicto de estas características, y no duden que el Gobierno de España volvería a proteger a las familias y a las empresas", ha remarcado la vicepresidenta antes de apostillar que "no estamos ante esa posición ni se puede anticipar ningún acontecimiento en esa dirección".

MORENO: "QUE VELE POR LA SEGURIDAD DE LOS ANDALUCES"

Por otro lado, la también secretaria general del PSOE-A ha esgrimido que Andalucía se encuentra en "una situación siempre especialmente importante" en este caso por el hecho de albergar las bases militares de Rota y Morón de la Frontera.

Ha interpelado entonces al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien ha instado, en primer lugar, a que "vele por la seguridad del conjunto de los andaluces", y le ha demandado que "rectifique la posición del Partido Popular" acerca de que "Estados Unidos pueda utilizar, como le dé la gana, las bases militares".

En este sentido ha blandido el argumento de que el convenio entre ambos países "establece claramente" la necesidad de "autorizar el uso" de ambas instalaciones, y ha apuntado entonces que "nunca el Gobierno de España va a autorizar que se utilicen las bases militares de territorio andaluz para una acción ilegal a nivel internacional".

Ha reivindicado que si "queda muy clara" la posición del Gobierno de España en este asunto, por el contrario ha lamentado que "la posición del señor Feijóo y del Partido Popular y del señor Moreno Bonilla se parece tanto a la guerra ilegal a la que nos llevaron", en alusión a la Guerra de Irak de 2003.